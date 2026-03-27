Chuyện cổ tích ở World Cup 2026 chấm dứt

Giấc mơ World Cup 2026 của Suriname khép lại đầy tiếc nuối, sau thất bại 1-2 trước Bolivia ở bán kết play-off liên lục địa diễn ra sáng 27/3 tại Mexico.

Bước vào trận đấu với vị thế cửa dưới, Suriname (hạng 126 thế giới) nuôi tham vọng trở thành đội có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử giành vé dự World Cup. Và họ tiến rất gần đến kỳ tích ấy. Dù bị ép sân trong hiệp một khi Bolivia kiểm soát tới 68% thời lượng bóng, đại diện CONCACAF vẫn đứng vững.

Ngay đầu hiệp hai, Suriname tạo nên bất ngờ. Phút 48, từ tình huống lộn xộn trước khung thành, Liam van Gelderen nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng thắp lên hy vọng lớn cho đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Bolivia lên tiếng đúng lúc. Khi trận đấu trôi về cuối, sức ép liên tục của họ cuối cùng mang lại hiệu quả. Phút 72, tài năng trẻ 18 tuổi Paniagua tỏa sáng với pha xử lý cá nhân ấn tượng. Trong thế bị kèm chặt, anh vẫn tung cú sút chìm hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chỉ 7 phút sau, hậu vệ Diego Medina dâng cao tạo ra tình huống hỗn loạn trong vùng cấm Suriname. Juan Sinforiano Godoy bị phạm lỗi và trọng tài Alireza Faghani không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, Terceros lạnh lùng dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho Bolivia.

Màn lội ngược dòng khép lại hành trình đáng nhớ của Suriname, đồng thời đưa Bolivia tiến vào chung kết nhánh 2 play-off liên lục địa. Đối thủ của họ sẽ là Iraq trong trận đấu quyết định diễn ra ngày 31/3 trên sân BBVA (Mexico).

Đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành tấm vé cuối cùng vào bảng I World Cup 2026, nơi có sự hiện diện của những cái tên đáng gờm như Pháp, Na Uy và Senegal.