Thủ môn Gianluigi Donnarumma vừa thiết lập cột mốc đáng nhớ sau chiến thắng 2-0 của Italy trước Bắc Ireland ở bán kết play-off FIFA World Cup 2026 rạng sáng 27/3.

Donnarumma đi vào lịch sử. Ảnh: Reuters.

Ở trận vừa qua, Donnarumma chạm mốc 80 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia ở tuổi 27, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá Italy làm được điều này. Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại Paolo Maldini, người đạt cột mốc tương tự khi đã 29 tuổi vào năm 1997.

Cột mốc cá nhân của Donnarumma càng thêm ý nghĩa khi anh góp công lớn giúp Italy giữ sạch lưới, mang về chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland và tiến gần tấm vé dự World Cup 2026.

Trong ngày mang băng đội trưởng, Donnarumma có màn trình diễn tốt. Theo FotMob, anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 84%. Bắc Ireland tung ra 8 cú sút trong cả trận nhưng chỉ 1 lần đưa bóng trúng đích, không gây nhiều nguy hiểm cho Donnarumma và đồng đội.

Sai sót hiếm hoi của Donnarumma đến ở phút 70 khi anh chuyền bóng thẳng vào chân đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ Bắc Ireland không thể tận dụng cơ hội này.

Hai bàn thắng của Italy được ghi do công của Sandro Tonali và Moise Kean, giúp “Azzurri” tiến gần hơn tới tấm vé tham dự World Cup 2026. Ở chung kết play-off World Cup 2026, "đoàn quân áo thiên thanh" sẽ chạm trán Bosnia. Đây là giải đấu mà Italy rất quyết tâm góp mặt sau nhiều năm vắng bóng kể từ kỳ World Cup 2014.

