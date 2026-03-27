Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Donnarumma đi vào lịch sử

  • Thứ sáu, 27/3/2026 08:03 (GMT+7)
Thủ môn Gianluigi Donnarumma vừa thiết lập cột mốc đáng nhớ sau chiến thắng 2-0 của Italy trước Bắc Ireland ở bán kết play-off FIFA World Cup 2026 rạng sáng 27/3.

Donnarumma đi vào lịch sử. Ảnh: Reuters.

Ở trận vừa qua, Donnarumma chạm mốc 80 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia ở tuổi 27, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá Italy làm được điều này. Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại Paolo Maldini, người đạt cột mốc tương tự khi đã 29 tuổi vào năm 1997.

Cột mốc cá nhân của Donnarumma càng thêm ý nghĩa khi anh góp công lớn giúp Italy giữ sạch lưới, mang về chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland và tiến gần tấm vé dự World Cup 2026.

Trong ngày mang băng đội trưởng, Donnarumma có màn trình diễn tốt. Theo FotMob, anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 84%. Bắc Ireland tung ra 8 cú sút trong cả trận nhưng chỉ 1 lần đưa bóng trúng đích, không gây nhiều nguy hiểm cho Donnarumma và đồng đội.

Sai sót hiếm hoi của Donnarumma đến ở phút 70 khi anh chuyền bóng thẳng vào chân đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ Bắc Ireland không thể tận dụng cơ hội này.

Hai bàn thắng của Italy được ghi do công của Sandro Tonali và Moise Kean, giúp “Azzurri” tiến gần hơn tới tấm vé tham dự World Cup 2026. Ở chung kết play-off World Cup 2026, "đoàn quân áo thiên thanh" sẽ chạm trán Bosnia. Đây là giải đấu mà Italy rất quyết tâm góp mặt sau nhiều năm vắng bóng kể từ kỳ World Cup 2014.

Italy trước giờ G - từ những nhà vô địch đến kẻ tìm lại chính mình Italy bước vào thời điểm khó khăn với hành trang là sự bất ổn kéo dài đi cùng với sự hoài nghi, khi họ vẫn loay hoay tìm lại bản sắc của một nhà vô địch thực thụ.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

    Facebook

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý