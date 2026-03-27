20 năm ghi bàn, Dzeko vẫn cứu Bosnia ở tuổi 40

Dù đã bước sang tuổi 40, Edin Dzeko vẫn ghi bàn và duy trì chuỗi lập công suốt 20 năm liên tiếp cho đội tuyển Bosnia.

Dzeko toả sáng trong màu áo tuyển Bosnia ở bán kết play-off World Cup 2026.

Trong trận bán kết play-off World Cup 2026 rạng sáng 27/3, Bosnia gặp nhiều khó khăn trước Xứ Wales. Song, Edin Dzeko lại xuất hiện đúng lúc. Không cần nhiều cơ hội, không cần những pha xử lý phức tạp, anh chỉ cần một tình huống phạt góc để tạo khác biệt.

Một cú đánh đầu, bóng đi vào lưới, trận đấu được kéo về thế cân bằng. Những gì còn lại như người ta vẫn thường gọi, đó đã là lịch sử. Bosnia giành chiến thắng 4-2 sau loạt luân lưu để tiến vào chung kết play-off World Cup 2026 gặp Italy, đội đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 2-0.

Đó là khoảnh khắc quen thuộc với những ai từng theo dõi Dzeko. Đơn giản, lạnh lùng và hiệu quả.

Bosnia không phải đội tuyển sở hữu nhiều ngôi sao. Nhưng trong suốt nhiều năm, họ luôn có một điểm tựa ổn định: Dzeko. Anh là đội trưởng, là trung phong số một và cũng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với hơn 60 bàn thắng.

Điều đáng chú ý không nằm ở những con số đơn lẻ, mà ở sự duy trì. Từ năm 2007 đến 2026, Dzeko đều ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. 20 năm liên tiếp, không đứt quãng.

Trong bóng đá hiện đại, nơi tốc độ và thể lực được đặt lên hàng đầu, chuỗi thành tích này mang ý nghĩa đặc biệt. Nó không đến từ sự bùng nổ nhất thời, mà từ tính ổn định kéo dài.

Dzeko ở tuổi 40 vẫn duy trì được phong độ cao.

Ở giai đoạn đỉnh cao, Dzeko là mẫu tiền đạo toàn diện với khả năng không chiến và dứt điểm đa dạng. Khi bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, anh không còn phụ thuộc vào tốc độ. Thay vào đó là khả năng chọn vị trí và đọc tình huống.

Bàn thắng vào lưới Xứ Wales là minh chứng rõ ràng. Không có nhiều chạm bóng, không có pha xử lý cầu kỳ. Chỉ là sự xuất hiện đúng thời điểm ở điểm rơi của trái bóng.

Trận đấu này cũng chứng kiến một khoảnh khắc căng thẳng khi Dzeko tranh cãi với HLV Craig Bellamy sau khi rời sân. Tuy nhiên, chi tiết đó không làm thay đổi giá trị chuyên môn mà tiền đạo này mang lại.

Ở tuổi 40, Dzeko vẫn là trung tâm trong lối chơi của Bosnia. Anh vẫn là người được đồng đội tìm đến trong những thời điểm quan trọng. Và quan trọng hơn, anh vẫn ghi bàn.

Chuỗi 20 năm lập công không chỉ là một thống kê đáng chú ý. Nó phản ánh sự chuyên nghiệp và khả năng thích nghi của một cầu thủ duy trì phong độ trong thời gian dài.

Trong một thế giới bóng đá thay đổi liên tục, Dzeko không cần phải chạy theo xu hướng. Anh giữ nguyên cách chơi của mình và vẫn hiệu quả.

Và chỉ cần một khoảnh khắc như tại Cardiff, giá trị của Dzeko lại được khẳng định. Không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn đúng lúc.