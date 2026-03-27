Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đêm toả sáng của 5 chân sút hàng đầu châu Âu

  • Thứ sáu, 27/3/2026 08:05 (GMT+7)
Rạng sáng 27/3, bóng đá châu Âu chứng kiến màn rực sáng của những chân sút hàng đầu, góp phần quan trọng giúp quốc gia của họ góp mặt ở chung kết play-off World Cup 2026.

world cup anh 1

Viktor Gyokeres (Thuỵ Điển). Một mình tiền đạo thuộc biên chế Arsenal ghi cả 3 bàn giúp Thuỵ Điển hạ Ukranie 3-1, qua đó đi tiếp vào chung kết play-off. Đây là bàn thứ 27 của Gyokeres trong tổng số 48 đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
world cup anh 2

Robert Lewandowski (Ba Lan). Ba Lan bị Albania dẫn trước trong hiệp một và phải chờ đến phút 63 mới gỡ hoà bởi một cái tên quen thuộc. Lewandowski khởi đầu cho màn ngược dòng của Ba Lan bằng bàn thắng thứ 82 cho đội tuyển và hướng tới cột mốc 100 bàn.
world cup anh 3

Moise Kean (Italy). Cầu thủ đang khoác áo Fiorentina chấm dứt hy vọng của Bắc Ireland bằng bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 80. Chỉ còn 1 bàn nữa, Kean sẽ cán mốc 30 bàn cho "Azzurri".
world cup anh 4

Edin Dzeko (Bosnia & Herzegovina). Ở tuổi 40, cựu tiền đạo Manchester City dập tắt hy vọng của Xứ Wales khi gỡ hoà ở phút 86, Bosnia sau đó thắng trong loạt luân lưu và thẳng tiến vào chung kết play-off. Sau 125 lần ra sân, Dzeko đã có 64 bàn cho đội tuyển và đây là một trong những bàn quan trọng nhất.
world cup anh 5

Patrik Schick (CH Czech). CH Ireland sớm dẫn trước 2-0 nhưng Schick khởi đầu cho cơn ác mộng của họ sau đó, CH Czech gỡ hoà trong 90 phút và thắng kịch tính trên chấm luân lưu. Với cá nhân Schick, anh đã có 47 bàn cho đội tuyển quốc gia sau 76 lần ra sân.

Vinicius bị chỉ trích

Phát biểu của Vinicius Junior về cơ hội của tuyển Brazil tại World Cup 2026 vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt sau màn trình diễn kém thuyết phục ở trận thua Pháp 1-2 rạng sáng 27/3.

3 giờ trước

Gyokeres kéo Thụy Điển trở lại đường đua World Cup

Viktor Gyokeres tỏa sáng với cú hat-trick, giúp Thụy Điển đánh bại Ukraine 3-1 để tiến vào trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2026.

3 giờ trước

Cầu thủ đổ gục ở vòng loại play-off World Cup

Rạng sáng 27/3, tiền vệ Sammie Szmodics của CH Ireland gặp chấn thương nghiêm trọng chỉ một phút sau khi vào sân ở bán kết play-off World Cup 2026 gặp CH Czech.

3 giờ trước

Vì sao Ronaldo không ghi bàn nhiều tại World Cup Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.

Đào Trần

world cup Patrik Schick Viktor Gyokeres Robert Lewandowski Moise Kean Edin Dzeko

    Đọc tiếp

    Chuyen co tich o World Cup 2026 cham dut hinh anh

    Chuyện cổ tích ở World Cup 2026 chấm dứt

    1 giờ trước 08:38 27/3/2026

    0

    Giấc mơ World Cup 2026 của Suriname khép lại đầy tiếc nuối, sau thất bại 1-2 trước Bolivia ở bán kết play-off liên lục địa diễn ra sáng 27/3 tại Mexico.

    CH Czech bi to choi xau hinh anh

    CH Czech bị tố chơi xấu

    2 giờ trước 08:03 27/3/2026

    0

    Người hâm mộ Ireland yêu cầu điều tra sau khi xuất hiện âm thanh còi hụ gây tranh cãi trong loạt sút luân lưu trước CH Czech.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý