Đêm toả sáng của 5 chân sút hàng đầu châu Âu

Viktor Gyokeres (Thuỵ Điển). Một mình tiền đạo thuộc biên chế Arsenal ghi cả 3 bàn giúp Thuỵ Điển hạ Ukranie 3-1, qua đó đi tiếp vào chung kết play-off. Đây là bàn thứ 27 của Gyokeres trong tổng số 48 đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Robert Lewandowski (Ba Lan). Ba Lan bị Albania dẫn trước trong hiệp một và phải chờ đến phút 63 mới gỡ hoà bởi một cái tên quen thuộc. Lewandowski khởi đầu cho màn ngược dòng của Ba Lan bằng bàn thắng thứ 82 cho đội tuyển và hướng tới cột mốc 100 bàn.
Moise Kean (Italy). Cầu thủ đang khoác áo Fiorentina chấm dứt hy vọng của Bắc Ireland bằng bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 80. Chỉ còn 1 bàn nữa, Kean sẽ cán mốc 30 bàn cho "Azzurri".
Edin Dzeko (Bosnia & Herzegovina). Ở tuổi 40, cựu tiền đạo Manchester City dập tắt hy vọng của Xứ Wales khi gỡ hoà ở phút 86, Bosnia sau đó thắng trong loạt luân lưu và thẳng tiến vào chung kết play-off. Sau 125 lần ra sân, Dzeko đã có 64 bàn cho đội tuyển và đây là một trong những bàn quan trọng nhất.
Patrik Schick (CH Czech). CH Ireland sớm dẫn trước 2-0 nhưng Schick khởi đầu cho cơn ác mộng của họ sau đó, CH Czech gỡ hoà trong 90 phút và thắng kịch tính trên chấm luân lưu. Với cá nhân Schick, anh đã có 47 bàn cho đội tuyển quốc gia sau 76 lần ra sân.
