Cầu thủ đổ gục ở vòng loại play-off World Cup

  • Thứ sáu, 27/3/2026 06:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 27/3, tiền vệ Sammie Szmodics của CH Ireland gặp chấn thương nghiêm trọng chỉ một phút sau khi vào sân ở bán kết play-off World Cup 2026 gặp CH Czech.

Szmodics cần tới sự chăm sóc khẩn cấp của nhân viên y tế.

Cầu thủ thuộc biên chế Derby County được tung vào sân ở phút 120, thời điểm hai đội đang hòa 2-2 và chuẩn bị bước vào loạt sút luân lưu cân não. Szmodics vào thay Harvey Vale với kỳ vọng tăng cường sức sáng tạo ở tuyến giữa trong những phút cuối cùng.

Tuy nhiên, kịch tính nhanh chóng chuyển thành nỗi lo. Ngay trong tình huống tranh chấp đầu tiên, Szmodics bật cao đánh đầu nhưng bị đối phương va chạm mạnh. Anh mất thăng bằng và tiếp đất rất nguy hiểm. Tiền vệ sinh năm 1995 đổ gục xuống sân trong trạng thái bất động, làm dấy lên lo ngại về chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu.

Đội ngũ y tế của tuyển Ireland lập tức lao vào sân để chăm sóc cầu thủ này. Theo quan sát ban đầu, Szmodics dường như bất tỉnh trong khoảnh khắc sau cú ngã, buộc các bác sĩ phải can thiệp khẩn cấp.

Sự cố khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng. Trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng X, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc tốt đẹp tới Szmodics. Nhiều ý kiến cũng cho rằng đây là pha va chạm nguy hiểm và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Trở lại với trận đấu, hai đội hòa nhau 2-2 trong 120 phút. Loạt luân lưu cân não quyết định tất cả. Thủ môn Matej Kovar trở thành người hùng khi cản phá cú sút của Alan Browne, trước khi Jan Kliment thực hiện thành công quả đá quyết định, ấn định chiến thắng 4-3 cho CH Czech.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

World Cup World Cup

