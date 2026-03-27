Bài hát chủ đề World Cup 2026 bị chê dở tệ

Người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu tranh luận dữ dội sau khi FIFA công bố ca khúc đầu tiên cho World Cup 2026. Bài hát "Lighter" của Jelly Roll không nhận được sự đón nhận như kỳ vọng.

Chỉ còn vài tháng nữa World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên có sự tham gia của 48 đội tuyển, tăng so với 32 đội ở các mùa trước.

Trước thềm giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ vào ngày 11/7, FIFA đã công bố ca khúc chính thức đầu tiên với sự hợp tác giữa Jelly Roll và Carín León. Hai nghệ sĩ cùng thực hiện bài hát mang tên Lighter.

Sự kết hợp này pha trộn phong cách country và chất nhạc miền Nam nước Mỹ của Jelly Roll với âm hưởng Mexico đặc trưng của Carín León, nhằm thể hiện tinh thần đa văn hóa và toàn cầu mà giải đấu hướng tới. Ca khúc cũng có sự tham gia sản xuất của Cirkut - người giành giải Grammy 2026 cho Nhà sản xuất của năm.

Chính sự thay đổi này trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều người hâm mộ đem so sánh với các ca khúc ở các kỳ World Cup trước đây như Waka Waka (This time for Africa) - bản hit do Shakira thể hiện tại World Cup 2010, đến nay vẫn được yêu thích.

Phản ứng trên mạng xã hội được đánh giá là khá gay gắt, nhiều ý kiến cho rằng bài hát không phù hợp với một sự kiện bóng đá mang tầm vóc toàn cầu. Các bình luận cho rằng ca khúc “giống nhạc nền cho sự kiện WWE hơn là World Cup”, "Tôi nghe như bài hát quảng cáo cho thương hiệu gà rán với nhân vật diện đồ cao bồi", “Bài này nghe dở, chẳng có chút không khí World Cup nào”, “Đây là kiểu nhạc country Mỹ, tôi muốn một bài hát World Cup đúng nghĩa”...

Bộ đôi Jelly Roll (trái) và Carín León thể hiện Lighter.

Dù vậy, vẫn có ý kiến bênh vực, cho rằng sự kết hợp giữa Jelly Roll và Carín León mang lại làn gió mới khi hòa trộn chất country với âm nhạc Mexico, có thể tạo hiệu ứng thú vị ở những trận đấu vòng knock-out về đêm

Theo FIFA, Lighter là sản phẩm mở màn cho album được định hướng mang tính đột phá, hướng đến kỳ World Cup được đánh giá là toàn diện và đa dạng nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: “World Cup là một trong số ít những khoảnh khắc cả thế giới cùng hòa chung một nhịp. Album World Cup 2026 không chỉ là phần âm nhạc đồng hành với giải đấu, mà còn là tuyên ngôn về hướng đi của bóng đá toàn cầu. Việc kết nối các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng xuyên lục địa giúp chúng tôi tạo ra sản phẩm phản ánh quy mô, tham vọng và tác động văn hóa của giải đấu lịch sử này.

Lighter là khởi đầu cho hành trình đó. Ca khúc thể hiện sự bền bỉ, năng lượng và niềm vui, có thể kết nối người hâm mộ trên toàn thế giới và trở thành một phần không khí tại các sân vận động, lễ hội và cộng đồng trong suốt giải đấu".

Album nhạc World Cup 2026 sẽ quy tụ cả những ngôi sao quốc tế lẫn các nghệ sĩ mới nổi, được lựa chọn nhằm tái hiện sự đa dạng của giải đấu 48 đội, đồng thời đóng vai trò cầu nối văn hóa giữa bóng đá và âm nhạc.