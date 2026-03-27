Cú đột phá tiền thưởng nếu Italy dự World Cup 2026

Rạng sáng 27/3, Italy giành chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland để tiến vào trận chung kết play-off tranh vé World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Italy sẽ nhận thưởng lớn nếu dự World Cup 2026.

Đối thủ của “Azzurri” ở trận đấu quyết định vào ngày 31/3 là Bosnia. Theo truyền thông Italy, nếu giành quyền tham dự World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) sẽ nhận ngay khoảng 18,5 triệu euro tiền thưởng tham dự.

Nếu vượt qua vòng bảng và tiến vào vòng 1/8, số tiền này có thể tăng thêm 1,7 triệu euro. Đáng chú ý, đội vô địch giải đấu sẽ nhận tới 43 triệu euro, con số cao gấp đôi so với kỳ World Cup 2006 mà Italy từng đăng quang.

Không chỉ dừng lại ở tiền thưởng, việc góp mặt tại World Cup còn giúp Italy gia tăng đáng kể doanh thu từ tài trợ và quảng cáo. Hợp đồng giữa FIGC và adidas ký năm 2023 mang lại khoảng 35 triệu euro mỗi năm, và con số này hoàn toàn có thể tăng nếu “Azzurri” góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngoài ra, tổng doanh thu từ tài trợ của bóng đá Italy cũng tăng từ 70,8 triệu euro năm 2023 lên mức kỷ lục 81 triệu euro vào năm 2024.

Ở chiều ngược lại, việc không thể giành vé dự World Cup sẽ kéo theo những tổn thất đáng kể. Hai lần vắng mặt gần nhất đã khiến Italy thiệt hại từ 8 đến 40 triệu euro. Nếu tiếp tục lỡ hẹn lần thứ ba liên tiếp, đội bóng của HLV Gennaro Gattuso có thể mất thêm khoảng 6,6 triệu euro.

Rõ ràng, tấm vé dự World Cup 2026 tạo ra cú hích lớn về kinh tế cho bóng đá Italy. Trận đại chiến sắp tới với Bosnia mang ý nghĩa không chỉ về danh dự mà còn cả giá trị lịch sử đối với quốc gia giàu truyền thống này.

