Pha xử lý gây tranh cãi của Khuất Văn Khang

Tiền vệ Khuất Văn Khang bị chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong chiến thắng 3-0 của Việt Nam trước Bangladesh ở trận giao hữu hôm 26/3.

Văn Khang xử lý vụng về khi đối mặt thủ môn Bangladesh.

Ở khoảng thời gian gần cuối hiệp hai, Văn Khang có pha tăng tốc bên cánh trái và đối mặt với thủ môn Bangladesh. Đội trưởng U23 Việt Nam có thể lựa chọn dứt điểm hoặc chuyền cho Hoàng Hên đang ở tư thế trống trải. Tuy nhiên, anh xử lý thiếu chính xác, khiến cơ hội ghi bàn trôi qua đáng tiếc.

Sau pha bóng, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào Văn Khang. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng cầu thủ này cần tập trung hơn trong khâu xử lý, đồng thời phê bình lối chơi cá nhân và thiếu hiệu quả của tiền vệ Thể Công-Viettel.

Ở chiều ngược lại, nhiều CĐV lên tiếng bảo vệ Văn Khang và cho rằng đây chỉ là trận giao hữu mang tính thử nghiệm. Một số ý kiến nhận định anh cần rút kinh nghiệm từ tình huống này để chuẩn bị tốt hơn cho trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Trong hiệp hai trận đấu với Bangladesh, tuyển Việt Nam tạo ra thêm 2-3 cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng. Hoàng Hên và Gia Hưng đều có những pha dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang đáng tiếc, khiến đội bóng của HLV Kim Sang-sik không thể gia tăng cách biệt.

Dù vậy, chiến thắng trước Bangladesh vẫn mang lại cú hích tinh thần quan trọng cho tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu sắp tới trên sân nhà gặp Malaysia. Ở lượt đi, Việt Nam thua 0-4 trước đối thủ trên sân khách. Song, AFC xử Việt Nam thắng 3-0 sau đó do Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn

Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh Tối 26/3, tuyển Việt Nam thắng dễ Bangladesh với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế tại Hàng Đẫy.