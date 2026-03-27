CH Czech bị tố chơi xấu

Người hâm mộ Ireland yêu cầu điều tra sau khi xuất hiện âm thanh còi hụ gây tranh cãi trong loạt sút luân lưu trước CH Czech.

CH Séc đi tiếp sau loạt luân lưu.

Thất bại của Ireland tại Prague không chỉ khép lại giấc mơ World Cup 2026 mà còn kéo theo một làn sóng tranh cãi. Tâm điểm là những tiếng còi hụ vang lên từ khán đài mỗi khi cầu thủ Ireland bước lên thực hiện quả phạt đền.

Theo ghi nhận, âm thanh này xuất hiện đúng thời điểm các cầu thủ đội khách chuẩn bị dứt điểm, tạo ra áp lực tâm lý đáng kể. Nhiều CĐV Ireland cho rằng đây là hành động có chủ ý nhằm gây nhiễu, làm giảm sự tập trung của các cầu thủ trên chấm 11 m.

Kết quả trên sân phản ánh phần nào ảnh hưởng đó. Alan Browne và Finn Azaz đều không thể đánh bại thủ môn Matej Kovar. Người gác đền của CH Czech, sau sai lầm phản lưới ở thời gian thi đấu chính thức, trở thành nhân tố quyết định với hai pha cản phá quan trọng.

Trước khi bước vào loạt luân lưu, Ireland từng nắm lợi thế lớn. Họ dẫn 2-0 chỉ sau 23 phút nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Troy Parrott và tình huống phản lưới của Kovar. Tuy nhiên, CH Czech kiên trì lật ngược thế trận.

Patrik Schick rút ngắn tỷ số, trước khi đội trưởng Ladislav Krejci ghi bàn gỡ hòa muộn, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hai đội không thể phân định thắng thua sau 120 phút, buộc phải bước vào loạt sút cân não.

Trên mạng xã hội, CĐV Ireland liên tục bày tỏ sự bức xúc. Một số ý kiến cho rằng âm thanh còi hụ chỉ xuất hiện khi Ireland thực hiện cú sút, nhưng lại im lặng ở lượt của đội chủ nhà. Nhiều người kêu gọi UEFA cần xem xét và làm rõ sự việc.

Chiến thắng giúp CH Czech giành quyền vào chung kết play-off, nơi họ sẽ đối đầu Đan Mạch để tranh vé dự World Cup 2026. Trong khi đó, Ireland tiếp tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, kéo dài chuỗi vắng mặt kể từ năm 2002.

