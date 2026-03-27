CH Czech bị tố chơi xấu

  Thứ sáu, 27/3/2026 08:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người hâm mộ Ireland yêu cầu điều tra sau khi xuất hiện âm thanh còi hụ gây tranh cãi trong loạt sút luân lưu trước CH Czech.

CH Séc đi tiếp sau loạt luân lưu.

Thất bại của Ireland tại Prague không chỉ khép lại giấc mơ World Cup 2026 mà còn kéo theo một làn sóng tranh cãi. Tâm điểm là những tiếng còi hụ vang lên từ khán đài mỗi khi cầu thủ Ireland bước lên thực hiện quả phạt đền.

Theo ghi nhận, âm thanh này xuất hiện đúng thời điểm các cầu thủ đội khách chuẩn bị dứt điểm, tạo ra áp lực tâm lý đáng kể. Nhiều CĐV Ireland cho rằng đây là hành động có chủ ý nhằm gây nhiễu, làm giảm sự tập trung của các cầu thủ trên chấm 11 m.

Kết quả trên sân phản ánh phần nào ảnh hưởng đó. Alan Browne và Finn Azaz đều không thể đánh bại thủ môn Matej Kovar. Người gác đền của CH Czech, sau sai lầm phản lưới ở thời gian thi đấu chính thức, trở thành nhân tố quyết định với hai pha cản phá quan trọng.

Trước khi bước vào loạt luân lưu, Ireland từng nắm lợi thế lớn. Họ dẫn 2-0 chỉ sau 23 phút nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Troy Parrott và tình huống phản lưới của Kovar. Tuy nhiên, CH Czech kiên trì lật ngược thế trận.

Patrik Schick rút ngắn tỷ số, trước khi đội trưởng Ladislav Krejci ghi bàn gỡ hòa muộn, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hai đội không thể phân định thắng thua sau 120 phút, buộc phải bước vào loạt sút cân não.

Trên mạng xã hội, CĐV Ireland liên tục bày tỏ sự bức xúc. Một số ý kiến cho rằng âm thanh còi hụ chỉ xuất hiện khi Ireland thực hiện cú sút, nhưng lại im lặng ở lượt của đội chủ nhà. Nhiều người kêu gọi UEFA cần xem xét và làm rõ sự việc.

Chiến thắng giúp CH Czech giành quyền vào chung kết play-off, nơi họ sẽ đối đầu Đan Mạch để tranh vé dự World Cup 2026. Trong khi đó, Ireland tiếp tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, kéo dài chuỗi vắng mặt kể từ năm 2002.

Vinicius bị chỉ trích

Phát biểu của Vinicius Junior về cơ hội của tuyển Brazil tại World Cup 2026 vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt sau màn trình diễn kém thuyết phục ở trận thua Pháp 1-2 rạng sáng 27/3.

3 giờ trước

Gyokeres kéo Thụy Điển trở lại đường đua World Cup

Viktor Gyokeres tỏa sáng với cú hat-trick, giúp Thụy Điển đánh bại Ukraine 3-1 để tiến vào trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2026.

3 giờ trước

Cầu thủ đổ gục ở vòng loại play-off World Cup

Rạng sáng 27/3, tiền vệ Sammie Szmodics của CH Ireland gặp chấn thương nghiêm trọng chỉ một phút sau khi vào sân ở bán kết play-off World Cup 2026 gặp CH Czech.

3 giờ trước

Vì sao Ronaldo không ghi bàn nhiều tại World Cup Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

    Đọc tiếp

    Chuyện cổ tích ở World Cup 2026 chấm dứt

    1 giờ trước 08:38 27/3/2026

    0

    Giấc mơ World Cup 2026 của Suriname khép lại đầy tiếc nuối, sau thất bại 1-2 trước Bolivia ở bán kết play-off liên lục địa diễn ra sáng 27/3 tại Mexico.

    Đêm toả sáng của 5 chân sút hàng đầu châu Âu

    2 giờ trước 08:05 27/3/2026

    0

    Rạng sáng 27/3, bóng đá châu Âu chứng kiến màn rực sáng của những chân sút hàng đầu, góp phần quan trọng giúp quốc gia của họ góp mặt ở chung kết play-off World Cup 2026.

