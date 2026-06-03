Kỳ World Cup đầy lo âu của Hàn Quốc

Tuyển Hàn Quốc bước vào World Cup 2026 với thành tích vòng loại ấn tượng, nhưng phía sau chuỗi 16 trận bất bại lại là hàng loạt dấu hỏi khiến niềm tin của người hâm mộ lung lay.

Không nhiều đội tuyển châu Á đến World Cup với tâm thế nặng nề như Hàn Quốc lúc này. Họ không thiếu ngôi sao, không thiếu kinh nghiệm và cũng chẳng thiếu khát vọng. Tuy nhiên, cảm giác bất an vẫn bao trùm quanh đội bóng của HLV Hong Myung-bo trước ngày lên đường sang Bắc Mỹ.

16 trận bất bại ở vòng loại của Hàn Quốc là thành tích ấn tượng.

Điều đầu tiên khiến người Hàn Quốc lo lắng là sự mơ hồ về chiến thuật. Suốt vòng loại, Hong gần như trung thành tuyệt đối với hệ thống 4 hậu vệ. Nhưng khi tấm vé dự World Cup nằm chắc trong tay, ông bất ngờ chuyển sang sơ đồ 3-4-3 ở trận cuối. Một sự thay đổi muộn màng và đầy rủi ro.

Sự thay đổi phút chót

Vấn đề nằm ở chỗ Hàn Quốc không có nhiều "Wing-back" (tạm gọi: hậu vệ cánh tấn công) chất lượng để vận hành hệ thống này. Những thử nghiệm diễn ra quá gấp gáp khiến đội tuyển thiếu thời gian để tạo sự gắn kết. World Cup không phải nơi dành cho các bài thử nghiệm chiến thuật.

Hong Myung-bo hiểu điều đó. Ông cố gắng trấn an dư luận bằng tuyên bố rằng đội tuyển cần linh hoạt thay đổi tùy đối thủ. Nhưng càng nói nhiều về sự “linh hoạt”, người ta càng cảm nhận rõ Hàn Quốc vẫn chưa thật sự tìm ra bản sắc ổn định trước giải đấu lớn nhất hành tinh.

Nỗi lo thứ hai đến từ tình trạng của các trụ cột. Son Heung-min không còn ở giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Quãng thời gian tại LAFC gần đây khiến đội trưởng tuyển Hàn Quốc bị đặt nhiều dấu hỏi về thể trạng lẫn cảm hứng thi đấu.

Kim Min-jae sa sút ở Bayern sau mùa giải đầy biến động. Lee Kang-in thiếu ổn định và chỉ là phương án B ở Paris Saint Germain. Hwang In-beom vật lộn với chấn thương tái phát liên tục.

Một đội tuyển muốn tiến xa ở World Cup cần một bộ khung mạnh khỏe và ổn định. Hàn Quốc lúc này lại đang có cảm giác như một cỗ máy vận hành với quá nhiều linh kiện trục trặc.

Son Heung-min đang có dấu hiệu chững lại ở MLS.

Điều đáng nói là vòng loại quá thuận lợi phần nào khiến những vấn đề ấy bị che mờ. Hàn Quốc bất bại cả 16 trận, hơn Jordan 6 điểm và dễ dàng giành vé đi tiếp. Nhưng bước vào World Cup là câu chuyện hoàn toàn khác.

Ở sân chơi này, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ. Một đội tuyển thiếu sự chắc chắn về chiến thuật và không đạt trạng thái thể lực tốt nhất rất khó tạo nên bất ngờ.

Hong Myung-bo cũng là một phần của áp lực. Ông từng dẫn dắt Hàn Quốc ở World Cup 2014 và rời giải mà không thắng nổi trận nào. Ký ức thất bại ấy chưa bao giờ biến mất.

Sau giai đoạn hỗn loạn hậu Jurgen Klinsmann, người hâm mộ kỳ vọng Hong sẽ đem lại sự ổn định. Nhưng cho đến lúc này, ông vẫn chưa tạo được niềm tin tuyệt đối.

Niềm tin đang lung lay

Thậm chí ngay tại Hàn Quốc, mối quan hệ giữa đội tuyển với công chúng cũng không còn nhiệt huyết như trước. Guardian nhận định lượng CĐV Hàn Quốc sang Bắc Mỹ cổ vũ sẽ không nhiều. Đó không chỉ là câu chuyện khoảng cách địa lý, mà còn phản ánh sự hoài nghi dành cho Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và ban huấn luyện hiện tại.

Bộ khung nhiều ngôi sao của Hàn Quốc vẫn đáng để NHM kỳ vọng.

Dĩ nhiên, Hàn Quốc vẫn có quyền hy vọng. Son Heung-min vẫn là biểu tượng lớn nhất bóng đá châu Á. Lee Kang-in đủ khả năng tạo đột biến trong một ngày xuất thần. Oh Hyeon-gyu đang nổi lên như phương án tấn công đáng chờ đợi sau phong độ tốt tại Besiktas.

Nhưng hy vọng là một chuyện, còn thực tế lại là câu chuyện của những ngày tháng Sáu ở Bắc Mỹ.

World Cup 2022 từng chứng kiến Hàn Quốc quật ngã Bồ Đào Nha để vượt qua vòng bảng trong một đêm điên rồ tại Qatar.

Song cảm giác trước World Cup 2026 khác hẳn. Khi ấy, Hàn Quốc bước vào giải đấu với tinh thần của một tập thể giàu năng lượng và niềm tin. Còn hiện tại, họ đến Bắc Mỹ cùng quá nhiều nỗi lo chưa lời giải.

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