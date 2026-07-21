Modric chưa tính chuyện giải nghệ

Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric nhiều khả năng tiếp tục gắn bó với AC Milan thêm một mùa giải nữa, dưới triều đại của huấn luyện viên Ruben Amorim.

Modric dự kiến ký bản hợp đồng mới có thời hạn một năm, kéo dài đến tháng 6/2027. Lão tướng 40 tuổi đang hoàn tất các thủ tục giấy tờ cuối cùng và dự kiến chính thức đặt bút ký vào ngày 22/7.

Thỏa thuận mới giữa đôi bên sẽ giữ nguyên mức thu nhập của tuyển thủ Croatia như giao kèo cũ, với mức lương ròng 3,5 triệu euro mỗi mùa kèm theo các khoản thưởng dựa trên hiệu suất thi đấu của cựu tiền vệ Real Madrid.

Trên thực tế, Modric trở thành cầu thủ tự do kể từ ngày 30/6 sau khi hợp đồng cũ hết hạn, thời điểm AC Milan cán đích ở vị trí thứ 5 tại Serie A ở mùa giải 2025/2026.

Tân huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim được cho là nhân tố then chốt trong việc thuyết phục tuyển thủ Croatia ở lại với sân San Siro. Nhà cầm quân 41 tuổi đánh giá Modric là một thủ lĩnh quan trọng, có khả năng kiểm soát trận đấu và dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ của đội bóng trong giai đoạn chuyển giao.

Modric gia nhập AC Milan vào mùa hè năm 2025 sau khi kết thúc hành trình 13 năm đầy vinh quang tại Real Madrid. Trong mùa giải 2025/26, anh vẫn duy trì phong độ bền bỉ với 34 lần ra sân tại Serie A, ghi được 2 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo.

Trước đó, xuất hiện thông tin Modric có thể trở lại Real Madrid sau khi giải nghệ với một vai trò khác, tuy nhiên kế hoạch này nhiều khả năng sẽ phải hoãn lại.

Cử chỉ ấm áp của Ronaldo Sáng 3/7, sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 kết thúc, Ronaldo đã khiến CĐV xúc động bằng cử chỉ dành cho người đồng đội cũ Luka Modric.