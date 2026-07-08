Modric đã đúng

Những tranh cãi liên tiếp ở World Cup 2026 khiến phát biểu của Luka Modric về VAR và sự thiếu nhất quán trong cách vận hành công nghệ này dần trở thành hiện thực.

Modric không hài lòng với cách VAR được sử dụng tại World Cup 2026.

World Cup 2026 càng bước vào giai đoạn knock-out, tranh cãi càng lấn át chuyên môn. Sau những màn trình diễn đỉnh cao, những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và các siêu phẩm, điều người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất lại là VAR.

Modric có lẽ là người nhìn ra vấn đề từ rất sớm. Sau thất bại của Croatia trước Bồ Đào Nha ở vòng 32 đội hôm 3/7, tiền vệ 40 tuổi không chỉ than phiền về một quyết định cụ thể. Điều khiến anh bức xúc là sự thiếu nhất quán.

"Chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Nếu tình huống đó xảy ra theo chiều ngược lại, tôi tin VAR sẽ không bao giờ can thiệp", Modric tuyên bố. Đó không phải lời than vãn của một cầu thủ vừa bị loại, mà nghi vấn về cách công nghệ đang được vận hành.

Modric nói trúng nỗi đau World Cup

VAR ra đời để giảm tranh cãi, nhưng tại World Cup 2026, chính VAR lại trở thành nguồn cơn của những cuộc tranh luận bất tận. Không trận đấu nào phản ánh rõ điều đó hơn cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập thuộc vòng 16 đội ngày 7/8.

Ở phút 58, Mostafa Zico đưa bóng vào lưới, giúp Ai Cập tưởng như dẫn Argentina 2-0. Nhưng sau nhiều phút xem lại băng hình, VAR yêu cầu trọng tài Francois Letexier hủy bàn thắng vì xác định Marawan Attia phạm lỗi với Lisandro Martinez từ đầu pha bóng.

VAR can thiệp và hủy bàn thắng của Ai Cập vì pha bóng này.

Đó là quyền của VAR. Quyết định đúng hay sai vẫn còn gây tranh cãi, nhưng ít nhất công nghệ được sử dụng. Điều khiến người Ai Cập nổi giận xảy ra ở những phút bù giờ.

Khi tỷ số là 2-2, Hamdi Fathi được cho là bị Alexis Mac Allister kéo áo trong vùng cấm. Chỉ vài giây sau, Mohamed Salah tiếp tục ngã trong một pha tranh chấp khác. Các cầu thủ Ai Cập lập tức yêu cầu trọng tài cho xem lại VAR.

Không có tín hiệu nào xuất hiện. Trọng tài không dừng trận đấu. VAR cũng không yêu cầu xem xét. Ít giây sau, Argentina phản công và Enzo Fernandez ghi bàn quyết định. Hai tình huống, hai cách xử lý hoàn toàn khác nhau. Đó là điều khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi.

Thực tế, tranh cãi không nằm ở việc Argentina có được hưởng lợi hay Ai Cập có xứng đáng nhận phạt đền hay không. Bóng đá luôn tồn tại những tình huống 50-50 và mỗi trọng tài có thể đưa ra cách nhìn khác nhau. Điều người xem khó chấp nhận là sự thiếu đồng nhất.

Những gì xảy ra với Ai Cập khiến lời Modric ứng nghiệm

Nếu VAR có thể "quay ngược thời gian" để tìm một pha phạm lỗi ở đầu tình huống dẫn đến bàn thắng của Ai Cập, tại sao công nghệ ấy lại không được sử dụng để kiểm tra những va chạm xảy ra ngay trước bàn thắng quyết định của Argentina?

Đó cũng chính là điều Modric muốn nói. "VAR hữu ích trong một số trường hợp, nhưng tôi chưa bao giờ thích công nghệ này. Vấn đề nằm ở cách người ta sử dụng nó", anh tuyên bố.

VAR chẳng thèm vào cuộc khi Ai Cập bức xúc.

Nhận định ấy càng trở nên đáng suy ngẫm khi World Cup 2026 liên tiếp chứng kiến các đội bóng lên tiếng về công tác trọng tài. Croatia bức xúc sau trận gặp Bồ Đào Nha. Giờ đến lượt Ai Cập gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu điều tra tổ trọng tài và giải thích các quyết định trong trận gặp Argentina.

Điểm chung của tất cả không phải là phủ nhận VAR. Họ chỉ đặt câu hỏi về tính nhất quán. VAR không thể xóa sạch mọi sai sót. Nhưng công nghệ sẽ mất đi ý nghĩa nếu được áp dụng theo cách khiến người hâm mộ không hiểu vì sao tình huống này được xem lại, còn tình huống khác thì không.

Bóng đá luôn chấp nhận sai số của con người. Thứ người hâm mộ khó chấp nhận hơn là cảm giác các tiêu chuẩn không giống nhau giữa những trận đấu, giữa những đội bóng, thậm chí giữa hai tình huống diễn ra chỉ cách nhau vài chục phút.

Do đó, phát biểu của Modric không khác gì một lời cảnh báo cho tất cả. Sau những gì diễn ra ở World Cup 2026, đặc biệt là trận Argentina - Ai Cập, nó trở thành nỗi băn khoăn của rất nhiều người yêu bóng đá.

Có lẽ Modric đã đúng. Vấn đề chưa bao giờ là sự tồn tại của VAR, mà là cách VAR được sử dụng.

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