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Thể thao World Cup 2026

Cận cảnh 2 pha bóng chi phối kết quả trận Argentina - Ai Cập

  • Thứ tư, 8/7/2026 11:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đoạn video đặt cạnh 2 pha va chạm then chốt ở trận Argentina - Ai Cập lan truyền mạnh mẽ, làm dấy lên tranh cãi về sự khác biệt trong cách xử lý của trọng tài và VAR.

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2 pha bóng gây tranh cãi dữ dội.

Tình huống đầu tiên ở phút 58, Ai Cập tổ chức phản công và đưa bóng vào lưới Argentina sau khi Marawan Attia va chạm với Lisandro Martinez ở phần sân nhà.

Ban đầu trọng tài công nhận bàn thắng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông Francois Letexier xác định cầu thủ Ai Cập phạm lỗi trước khi pha phản công diễn ra. Bàn thắng vì thế bị hủy bỏ.

Tranh cãi thật sự bùng nổ ở những phút bù giờ. Các cầu thủ Ai Cập cho rằng Hamdi Fathi bị Alexis Mac Allister kéo áo trong vùng cấm, trước khi Mohamed Salah tiếp tục ngã sau một pha va chạm khác. Tuy nhiên, trọng tài không cắt còi, còn VAR cũng không yêu cầu xem lại tình huống.

Ngay sau đó, Argentina cướp được bóng, tổ chức phản công chớp nhoáng và Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, khép lại màn lội ngược dòng của nhà đương kim vô địch ở phút 90+3.

Đoạn video đặt cạnh hai pha bóng nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều CĐV Ai Cập cho rằng nếu VAR có thể can thiệp để hủy bàn thắng của đội nhà vì pha phạm lỗi từ đầu tình huống, thì cũng cần xem xét kỹ va chạm trong vùng cấm của Salah trước bàn thắng quyết định của Argentina.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng hai tình huống không hoàn toàn giống nhau về bản chất. Theo nhóm CĐV này, pha bóng dẫn đến bàn thắng bị từ chối của Ai Cập có dấu hiệu phạm lỗi rõ ràng hơn, trong khi va chạm ở cuối trận chưa đủ căn cứ để thổi phạt đền.

Trên sân Mercedes-Benz, Argentina bị Ai Cập dẫn 2-0 đến phút 78 nhưng ghi liền 3 bàn trong những phút cuối để giành vé vào tứ kết World Cup 2026 gặp Thụy Sĩ vào ngày 12/7.

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