Salah đòi VAR nhưng bị trọng tài phớt lờ

Mohamed Salah trực tiếp đề nghị trọng tài kiểm tra VAR sau bàn thắng quyết định của Argentina, nhưng bị từ chối trước khi hàng loạt cầu thủ Ai Cập nhận thẻ vì phản ứng.

Trọng tài từ chối xem lại VAR theo yêu cầu của Salah.

Sáng 8/7, những tranh cãi quanh trận thắng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 chưa có dấu hiệu lắng xuống. Tâm điểm là phản ứng của Mohamed Salah sau khi Enzo Fernandez ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ.

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ngay sau khi Argentina nâng tỷ số lên 3-2, đội trưởng Ai Cập nhanh chóng tiến về phía trọng tài chính Francois Letexier để yêu cầu xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng. Salah cho rằng đội bóng của anh đáng ra phải được hưởng một quả phạt đền trước khi Argentina tổ chức pha phản công ghi bàn.

Tiền đạo của Ai Cập giữ thái độ bình tĩnh, liên tục trao đổi với trọng tài bằng những cử chỉ ôn hòa nhằm đề nghị tham khảo VAR. Tuy nhiên, ông Letexier không chấp nhận yêu cầu này và quyết định công nhận bàn thắng cho Argentina.

Ngay sau đó, bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng khi hàng loạt cầu thủ Ai Cập lao tới phản ứng dữ dội. Thay vì cho trận đấu tạm dừng để xem lại băng hình, trọng tài người Pháp rút nhiều thẻ vàng dành cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Ai Cập vì lỗi phản ứng.

Việc VAR không can thiệp khiến các cầu thủ Ai Cập tức giận. Sau trận, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, yêu cầu điều tra các quyết định của tổ trọng tài người Pháp, đồng thời đề nghị không tiếp tục phân công ê-kíp này làm nhiệm vụ ở những trận đấu còn lại

Sáng 8/7, Argentina bị Ai Cập dẫn 2-0 đến phút 78 nhưng ghi liền 3 bàn trong những phút cuối để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Họ sẽ gặp Thụy Sĩ vào ngày 12/7.

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