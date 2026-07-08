Hai tình huống tranh cãi dữ dội ở trận Argentina - Ai Cập

Sáng 8/7, hai tình huống đòi phạt đền bị bỏ qua ngay trước bàn thắng quyết định của Argentina khiến Ai Cập phẫn nộ và làm bùng nổ tranh cãi về VAR tại World Cup 2026.

Hai pha bóng gây tranh cãi.

Tâm điểm tranh cãi đến ở thời điểm bù giờ trên sân Mercedes-Benz, ngay trước khi Enzo Fernandez ghi bàn ấn định chiến thắng cho Argentina. Các cầu thủ Ai Cập cho rằng họ đáng ra phải được hưởng phạt đền sau hai tình huống liên tiếp trong vùng cấm.

Ở pha bóng đầu tiên, Alexis Mac Allister bị quay chậm lại cảnh kéo áo Hamdi Fathi khi tiền vệ Ai Cập đang băng vào đón bóng. Ngay sau đó, Mohamed Salah cũng ngã trong pha va chạm với Julian Alvarez. Dù các cầu thủ Ai Cập đồng loạt yêu cầu xem lại VAR, trọng tài Francois Letexier vẫn cho trận đấu tiếp tục và tổ VAR cũng không can thiệp.

Chỉ vài giây sau, Argentina phản công chớp nhoáng. Lautaro Martinez căng ngang từ cánh phải để Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới, hoàn tất màn ngược dòng khó tin với tỷ số 3-2.

Sau trận đấu, làn sóng chỉ trích VAR bùng nổ. Nhiều ý kiến cho rằng công nghệ này tác động quá lớn đến kết quả trận đấu khi bỏ qua hai tình huống gây tranh cãi của Ai Cập, trong khi trước đó lại can thiệp để từ chối bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Zico.

VAR can thiệp và xác định cầu thủ Ai Cập phạm lỗi với Martinez trước khi Ai Cập ghi bàn ở phút 58.

Ở phút 58, Zico đưa Ai Cập dẫn 2-0 bằng một pha phối hợp đẹp mắt. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Marawan Attia phạm lỗi với Lisandro Martinez từ đầu pha bóng. Quyết định này khiến bàn thắng bị hủy, dù pha va chạm được đánh giá là rất nhẹ.

Sự khác biệt trong cách VAR xử lý hai tình huống khiến Ai Cập cực kỳ bức xúc. Nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện phản ứng dữ dội sau tiếng còi mãn cuộc, đồng thời khẳng định sẽ yêu cầu FIFA làm rõ các quyết định của tổ trọng tài.

Bỏ qua những tranh cãi, Argentina vẫn tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc. Khi bị dẫn 0-2 đến phút 78, Lionel Messi kiến tạo cho Cristian Romero rút ngắn tỷ số, trước khi tự ghi bàn gỡ hòa ở phút 84. Đến phút bù giờ thứ hai, Enzo Fernandez kết liễu Ai Cập, đưa nhà đương kim vô địch giành vé vào tứ kết.

Ai Cập mở tỷ số 1-0 trước Argentina Đêm 7/7, Yasser Ibrahim đánh đầu tung lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.