Phản ứng không thể tin nổi của Scaloni khi Argentina ngược dòng

HLV Lionel Scaloni không giấu nổi sự bàng hoàng khi chứng kiến Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập để vào tứ kết World Cup 2026.

Phản ứng của Scaloni khi Argentina hoàn tất màn ngược dòng trước Ai Cập.

Rạng sáng 8/7, Argentina tạo nên một trong những cuộc ngược dòng đáng nhớ nhất tại World Cup 2026 khi đánh bại Ai Cập 3-2, dù bị dẫn trước hai bàn cho đến phút 78.

Giữa cơn bùng nổ cảm xúc ấy, một hình ảnh gây chú ý lại đến từ khu kỹ thuật, nơi HLV Lionel Scaloni đứng sững, chắp hai tay che kín mặt như không dám tin vào những gì vừa diễn ra.

Ở thời điểm Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn quyết định trong phút bù giờ, thay vì lao ra ăn mừng cuồng nhiệt như nhiều đồng nghiệp, Scaloni chỉ lặng người. Ông chắp tay trước mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc rồi lấy hai tay che kín khuôn mặt. Đó là phản ứng rất tự nhiên của một người vừa trải qua hơn 90 phút với đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Argentina đứng bên bờ vực bị loại. Đội đương kim vô địch chơi bế tắc trong phần lớn thời gian và còn nhận thêm cú sốc khi Lionel Messi đá hỏng phạt đền ở hiệp một.

Trong khi đó, Ai Cập thi đấu đầy kỷ luật, tận dụng tốt cơ hội để vươn lên dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Yasser Ibrahim và Mostafa Zaki Abdelraouf (với biệt danh Zico).

Nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất, Messi lại lên tiếng. Đội trưởng Argentina kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỷ số, trước khi tự mình ghi bàn gỡ hòa 2-2 bằng cú dứt điểm uy lực, nối dài chuỗi 9 trận World Cup liên tiếp ghi bàn.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở thời gian bù giờ. Lautaro Martinez thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt chuẩn xác để Enzo Fernandez bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2, khép lại màn lội ngược dòng không tưởng của "La Albiceleste".

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cảm xúc vỡ òa. Argentina giành vé vào tứ kết theo cách không thể nghẹt thở hơn, còn khoảnh khắc Scaloni ôm mặt vì không tin nổi vào màn ngược dòng của các học trò nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh đầy cảm xúc của vòng 1/8 World Cup 2026.

Ai Cập mở tỷ số 1-0 trước Argentina Đêm 7/7, Yasser Ibrahim đánh đầu tung lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.