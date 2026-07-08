Siêu sao Lionel Messi không giấu được những giọt nước mắt sau màn lội ngược dòng nghẹt thở của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 8/7.

Messi khóc sau chiến thắng của Argentina.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi bật khóc sau khi giúp Argentina đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2. Những giọt nước mắt của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng phản ánh mọi cung bậc cảm xúc mà anh và đồng đội trải qua, từ nỗi thất vọng sau cú đá hỏng phạt đền đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi lật ngược thế cờ.

Trên sân Atlanta, Argentina khởi đầu đầy khó khăn khi để Yasser Ibrahim đưa Ai Cập vượt lên dẫn trước. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Messi đá hỏng quả phạt đền ở đầu hiệp một, khiến nhà đương kim vô địch bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa và đối mặt nguy cơ bị loại.

Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng Nam Mỹ đã lên tiếng đúng lúc. Sang hiệp hai, Messi kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỷ số, trước khi tự mình ghi bàn gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc. Cuối hiệp đấu, Enzo Fernandez ghi bàn hoàn tất màn ngược dòng cho Argentina, khiến các cầu thủ Ai Cập chết lặng.

Sau những chỉ trích dữ dội trong phần lớn thời gian trận đấu, Messi khép lại đêm thi đấu bằng màn trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân. Hình ảnh anh rơi nước mắt sau chiến thắng đầy vất vả được xem là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của Argentina trên hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup.

Ai Cập mở tỷ số 1-0 trước Argentina Đêm 7/7, Yasser Ibrahim đánh đầu tung lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.