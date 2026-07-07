Messi tạo kỷ lục sút hỏng phạt đền

Lionel Messi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi đá hỏng phạt đền trong trận đấu của tuyển Argentina tại World Cup 2026.

Messi liên tiếp sút hỏng phạt đền tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026 tối 7/7, Argentina được hưởng quả phạt đền khi hậu vệ Nicolas Tagliafico bị Hassan phạm lỗi trong vùng cấm. Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ trên khán đài, Messi bước lên thực hiện cú sút 11 m. Tuy nhiên, cú dứt điểm của đội trưởng Argentina lại không đủ khó để đánh bại thủ thành Mohamed El Shobeir.

Đây là lần thứ hai Messi đá hỏng phạt đền tại World Cup 2026 (không tính loạt sút luân lưu), qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup bỏ lỡ hai quả phạt đền trong cùng một giải đấu.

Trong sự nghiệp, siêu sao 39 tuổi sút hỏng tổng cộng 4 quả phạt đền tại các vòng chung kết World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Đáng chú ý, số lần đá hỏng của anh hiện cũng bằng số quả phạt đền thực hiện thành công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù vẫn là nhân tố quan trọng trong hành trình của Argentina, hiệu suất trên chấm 11 m của Messi ở sân chơi lớn nhất hành tinh đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận.

Trước khi Messi đá hỏng quả phạt đền, Argentina chịu áp lực lớn khi bị Ai Cập dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Yasser Ibrahim.

Messi nhẹ nhàng đáp trả Ronaldo Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.