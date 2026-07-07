Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Dự báo của Cafu về Brazil thành hiện thực ở World Cup 2026

  • Thứ ba, 7/7/2026 19:12 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Ba năm sau phát biểu gây tranh cãi về ảnh hưởng của Premier League, lời cảnh báo của Cafu dường như trở thành hiện thực khi Brazil tiếp tục lỡ hẹn với World Cup 2026.

Cafu cho rằng bóng đá Brazil khó vô địch World Cup khi ngày càng nhiều ngôi sao đến Premier League thi đấu. Ảnh: Reuters.

Ba năm trước, Cafu từng gây nhiều tranh cãi khi cho rằng việc ngày càng nhiều cầu thủ Brazil chuyển sang Premier League sẽ khiến cơ hội vô địch World Cup của "Selecao" giảm đi. Sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026 hôm 6/7, nhận định của nhà vô địch World Cup 2002 bất ngờ được nhắc lại và thu hút sự chú ý.

"Tôi lo ngại rằng càng có nhiều cầu thủ Brazil chuyển sang Premier League thì cơ hội để Brazil vô địch World Cup sẽ càng ít. Họ bị truyền thông 'tẩy não' mỗi tuần rằng mình là những người giỏi nhất thế giới, trong khi thực tế không phải vậy", Cafu phát biểu trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 được tờ The Sun dẫn lại.

Thực tế tại World Cup 2026 càng khiến quan điểm này trở nên đáng chú ý. Trong danh sách 26 tuyển thủ Brazil sang Bắc Mỹ, có tới 12 cầu thủ đang hoặc từng thi đấu ở Premier League.

Nhóm đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh gồm Alisson Becker (Liverpool), Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli (Arsenal), Casemiro (vừa rời Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Lucas Paqueta (West Ham United) cùng Matheus Cunha (MU).

Bên cạnh đó là những gương mặt từng có thời gian chinh chiến tại Premier League như Danilo (Manchester City), Ederson (Manchester City), Fabinho (Liverpool) và Raphinha (Leeds United).

Trong số này, Bruno Guimaraes là người bị nhắc tên nhiều nhất khi sút hỏng quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn để đưa Brazil vượt lên dẫn trước. Những cái tên còn lại đều chơi dưới sức trong trận đấu quyết định tới tấm vé vào tứ kết World Cup 2026.

Dĩ nhiên, thất bại của Brazil không thể chỉ quy về việc nhiều cầu thủ thi đấu tại Premier League. Tuy nhiên, sau khi "Selecao" dừng bước ngay từ vòng 16 đội, phát biểu từng bị xem là cực đoan của Cafu nay lại được nhiều người nhắc đến như một dự báo đã phần nào trở thành hiện thực.

Dữ liệu phạt đền của Guimaraes 'nói dối' tuyển Brazil

Thống kê đứng về phía Bruno Guimaraes, nhưng chính quả phạt đền tưởng như an toàn nhất lại trở thành bước ngoặt khiến Brazil của Carlo Ancelotti gục ngã trước Na Uy.

23 giờ trước

Ronaldo chỉ ra sai lầm của Ancelotti

Ronaldo Nazario cho rằng các quyết định nhân sự của Carlo Ancelotti góp phần khiến Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026.

25:1482 hôm qua

Tình thế đảo ngược với Brazil, Đức, Italy

World Cup 2026 phơi bày thực tế lạnh lùng: ba cựu vương sở hữu tổng cộng 13 chức vô địch thế giới đang sống bằng hào quang quá khứ nhiều hơn sức mạnh hiện tại.

25:1498 hôm qua

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Brazil Tuyển Brazil Cafu Bruno Guimaraes World Cup 2026 tuyển Brazil Na Uy

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý