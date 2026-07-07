Dự báo của Cafu về Brazil thành hiện thực ở World Cup 2026

Ba năm sau phát biểu gây tranh cãi về ảnh hưởng của Premier League, lời cảnh báo của Cafu dường như trở thành hiện thực khi Brazil tiếp tục lỡ hẹn với World Cup 2026.

Cafu cho rằng bóng đá Brazil khó vô địch World Cup khi ngày càng nhiều ngôi sao đến Premier League thi đấu. Ảnh: Reuters.

Ba năm trước, Cafu từng gây nhiều tranh cãi khi cho rằng việc ngày càng nhiều cầu thủ Brazil chuyển sang Premier League sẽ khiến cơ hội vô địch World Cup của "Selecao" giảm đi. Sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026 hôm 6/7, nhận định của nhà vô địch World Cup 2002 bất ngờ được nhắc lại và thu hút sự chú ý.

"Tôi lo ngại rằng càng có nhiều cầu thủ Brazil chuyển sang Premier League thì cơ hội để Brazil vô địch World Cup sẽ càng ít. Họ bị truyền thông 'tẩy não' mỗi tuần rằng mình là những người giỏi nhất thế giới, trong khi thực tế không phải vậy", Cafu phát biểu trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 được tờ The Sun dẫn lại.

Thực tế tại World Cup 2026 càng khiến quan điểm này trở nên đáng chú ý. Trong danh sách 26 tuyển thủ Brazil sang Bắc Mỹ, có tới 12 cầu thủ đang hoặc từng thi đấu ở Premier League.

Nhóm đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh gồm Alisson Becker (Liverpool), Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli (Arsenal), Casemiro (vừa rời Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Lucas Paqueta (West Ham United) cùng Matheus Cunha (MU).

Bên cạnh đó là những gương mặt từng có thời gian chinh chiến tại Premier League như Danilo (Manchester City), Ederson (Manchester City), Fabinho (Liverpool) và Raphinha (Leeds United).

Trong số này, Bruno Guimaraes là người bị nhắc tên nhiều nhất khi sút hỏng quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn để đưa Brazil vượt lên dẫn trước. Những cái tên còn lại đều chơi dưới sức trong trận đấu quyết định tới tấm vé vào tứ kết World Cup 2026.

Dĩ nhiên, thất bại của Brazil không thể chỉ quy về việc nhiều cầu thủ thi đấu tại Premier League. Tuy nhiên, sau khi "Selecao" dừng bước ngay từ vòng 16 đội, phát biểu từng bị xem là cực đoan của Cafu nay lại được nhiều người nhắc đến như một dự báo đã phần nào trở thành hiện thực.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.