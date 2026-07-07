Khoảnh khắc Haaland đi bộ rồi ghi bàn hút hơn 11 triệu view

Erling Haaland tạo ra một khoảnh khắc đầy thú vị trong trận thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 hôm 6/7.

Đoạn video ghi lại tình huống tiền đạo Na Uy thản nhiên đi bộ từ ngoài vào trong vùng cấm, trước khi bất ngờ tăng tốc và đánh đầu tung lưới Alisson để mở tỷ số trận đấu.

Khoảnh khắc ghi bàn chớp nhoáng của Haaland được tài khoản TobyWrites đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 11 triệu lượt xem sau gần một ngày. Nhiều người hâm mộ thích thú khi bình luận rằng Haaland "giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra", trước khi tung đòn kết liễu đối thủ.

Khoảnh khắc Haaland ghi bàn gây sốt.

Không ít ý kiến còn cho rằng Haaland "trông như một con quái thú săn mồi". Chân sút của Man City chậm rãi di chuyển, quan sát hướng bóng, chọn vị trí thuận lợi trước khi chớp thời cơ ghi bàn. Chiến thuật này giúp Haaland đánh bại Gabriel Magalhaes trong pha không chiến, tạo lợi thế cho Na Uy.

Ở trận đấu này, Haaland lập cú đúp, góp công lớn giúp Na Uy tạo nên cú sốc khi đánh bại ứng viên vô địch để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup. Sau 5 trận tại giải, anh đã ghi 7 bàn, trở thành chân sút dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới cùng Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Hiệu suất săn bàn của Haaland cũng tiếp tục gây kinh ngạc. Tiền đạo 26 tuổi có 62 pha lập công sau 54 trận cho đội tuyển Na Uy. Tính cả cấp CLB, anh sở hữu 359 bàn thắng sau 418 lần ra sân, đạt hiệu suất trung bình 0,85 bàn/trận. Đây là minh chứng cho thấy vị thế của một trong những trung phong hay nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.