Thủ môn Na Uy làm điều chưa từng thấy ở World Cup 2026

Thủ môn Orjan Nyland tạo ấn tượng mạnh trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Nyland tạo ấn tượng mạnh. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu chính thức từ FIFA, Nyland di chuyển tới 6,7 km trong trận đấu với Brazil, con số vượt xa mức thông thường của các thủ môn đang góp mặt tại World Cup 2026.

Xuyên suốt giải đấu năm nay, thủ thành Na Uy luôn duy trì cường độ di chuyển rất cao. Anh chạy 6,2 km trước Iraq và Senegal, 5,7 km trước Bờ Biển Ngà và đạt đỉnh với 6,7 km trong cuộc đối đầu Brazil.

Chia sẻ với NRK, quản lý đội tuyển Na Uy, Brede Hangeland, thừa nhận rất bất ngờ trước những con số này. Ông cũng cho biết đã làm việc với dữ liệu GPS trong nhiều năm và hiểu rằng các thủ môn hiện đại phải hoạt động nhiều hơn trước. Tuy nhiên, việc một thủ môn chạy hơn 6 km trong một trận đấu vẫn là điều rất hiếm gặp.

"Thông thường, thủ môn chỉ di chuyển khoảng 4 đến 5 km mỗi trận. Việc Nyland vượt mốc 6 km thực sự rất khó lý giải", Hangeland nhận xét.

Nyland tỏa sáng trước Na Uy. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, HLV trưởng Stale Solbakken lại không tỏ ra ngạc nhiên. Ông tiết lộ từng chứng kiến những trường hợp tương tự trong quá khứ khi còn dẫn dắt CLB Cologne. Chiến lược gia này kể rằng thủ môn Stefan Reisinger từng chạy nhiều hơn cả tiền đạo Lukas Podolski 1 km trong một trận đấu.

Theo Solbakken, Nyland là mẫu thủ môn luôn chủ động duy trì sự linh hoạt. Anh thường xuyên dâng cao gần vạch giữa sân để hỗ trợ triển khai bóng và không ngần ngại chạy ra khu vực đường biên trong những tình huống đội nhà được hưởng phạt góc nhằm trao đổi chiến thuật với ban huấn luyện. Những quãng chạy như vậy tích lũy thành hàng trăm mét trong suốt 90 phút.

Khi được hỏi về thống kê đặc biệt này, Nyland hài hước cho rằng có lẽ những lần chạy ra uống nước cũng góp phần tạo nên con số ấn tượng. Dù vậy, anh khẳng định đây không phải điều bất thường với mình.

Với phong độ ấn tượng từ đầu giải, Nyland được kỳ vọng sẽ tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy của Na Uy trong cuộc đối đầu với tuyển Anh ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.