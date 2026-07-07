Merino, người đóng lại các kỷ nguyên của Kroos và Ronaldo

Mikel Merino một lần nữa ghi bàn ở thời khắc định mệnh, lần này khép lại hành trình World Cup của Cristiano Ronaldo.

Merino ghi bàn duy nhất, đưa Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha và vào tứ kết World Cup.

Luis de la Fuente từng nói ông sẵn sàng “cõng Mikel Merino về nhà”. Đó không phải lời khen xã giao. Với HLV tuyển Tây Ban Nha, Merino là mẫu cầu thủ luôn xuất hiện đúng lúc đội bóng cần nhất.

Bàn thắng của số phận

Trước Bồ Đào Nha, tiền vệ sinh năm 1996 lại chứng minh điều đó. Anh vào sân khi trận đấu chỉ còn vài phút và hiệp phụ đã ở rất gần. Nhưng với Merino, 5 phút vẫn là đủ để thay đổi số phận một trận knock-out.

Tình huống dẫn đến bàn thắng bắt đầu từ một pha va chạm tưởng như không có gì đặc biệt. Merino bị phạm lỗi, ngã xuống, nhưng ngay lập tức quan sát thế trận. Anh không phàn nàn, không mất thời gian phản ứng. Sau khi đứng dậy, Merino chuyền cho Fabian Ruiz. Fabian đưa bóng tới Rodri, người chỉ cần một chạm để mở hướng tấn công.

Trong lúc hàng thủ Bồ Đào Nha còn chưa kịp siết lại cự ly, Merino băng xuống sau lưng các hậu vệ. Đường chuyền của Ferran Torres đến đúng vị trí. Merino dứt điểm, ghi bàn duy nhất của trận đấu, đưa Tây Ban Nha vào tứ kết World Cup.

Bàn thắng của Merino khép lại hành trình World Cup của Cristiano Ronaldo.

Đó là kiểu bàn thắng nói lên giá trị của Merino dưới thời De la Fuente. Anh không phải ngôi sao ồn ào nhất. Anh cũng không luôn đá chính. Nhưng trong những thời điểm căng nhất, Merino thường biết cách tạo ra khác biệt.

“Mikel Merino chưa bao giờ khiến chúng tôi thất vọng. Cậu ấy là sự bảo đảm”, De la Fuente nói sau trận. Nhà cầm quân Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh đội tuyển có những cầu thủ dự bị đủ khả năng đá chính ở nhiều đội bóng khác.

Chiến thắng trước Bồ Đào Nha không chỉ mở ra cánh cửa tứ kết cho Tây Ban Nha. Nó còn biến Merino thành nhân vật gắn với một khoảnh khắc lịch sử khác: trận World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo.

Người khép lại những kỷ nguyên

Bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha là pha lập công thứ 11 của Merino cho tuyển Tây Ban Nha. Dưới thời De la Fuente, anh là một trong những cầu thủ ghi bàn quan trọng nhất.

Điều đặc biệt là các bàn thắng ấy thường đi kèm những đoạn kết lớn của bóng đá châu Âu. Tại EURO, Merino từng đánh đầu tung lưới Đức ở phút 119, giúp Tây Ban Nha vào bán kết. Trận đấu ấy cũng trở thành lần cuối Toni Kroos khoác áo tuyển Đức. Sau đó, Thomas Muller và Ilkay Gundogan cũng chia tay đội tuyển quốc gia.

Đêm ở Stuttgart, Merino góp phần khép lại một chương của bóng đá Đức. Đến Dallas, anh lại là người ghi bàn trong ngày Ronaldo nói lời chia tay World Cup.

Cristiano Ronaldo không giải nghệ. Anh cũng chưa chính thức khép lại hành trình cùng tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng với World Cup, sân khấu lớn nhất đã đóng lại. Và người đặt dấu chấm cho hành trình ấy chính là Merino.

Merino tiếp tục chứng minh giá trị của một quân bài dự bị luôn biết cách tạo khác biệt.

Cái tên “đao phủ của các huyền thoại” vì thế không phải cách nói quá. Merino không săn đuổi các biểu tượng. Anh chỉ làm công việc của mình: chạy đúng nhịp, xuất hiện đúng điểm rơi và lạnh lùng tận dụng khoảnh khắc. Nhưng bóng đá đôi khi được định nghĩa bởi những chi tiết như vậy.

Với cá nhân Merino, bàn thắng này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Vài tháng trước, việc có mặt tại World Cup vẫn là điều khó tin với anh sau một mùa giải nhiều thử thách. Giờ đây, anh trở thành người hùng của Tây Ban Nha ở vòng knock-out.

“Việc có mặt ở đây từng là điều không thể tưởng tượng. Bây giờ, tôi đang tận hưởng một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất sự nghiệp”, Merino chia sẻ.

Niềm vui ấy còn được nối dài ngoài sân cỏ. Merino vừa lên chức cha khi con trai Marco chào đời cách đây vài tháng. Vì World Cup, anh bỏ lỡ những tuần đầu tiên của con. Bàn thắng trước Bồ Đào Nha không chỉ đưa Tây Ban Nha tới Los Angeles đá tứ kết, mà còn đưa vợ con anh đến gần hơn với giải đấu.

“Tôi nhớ họ rất nhiều, nhưng may mắn là họ sẽ đến xem trận tứ kết”, Merino nói.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự bền bỉ. Merino không bước vào giải với vị thế của một ngôi sao được truyền thông săn đón mỗi ngày. Nhưng anh đang cho thấy giá trị lớn của những cầu thủ biết kiên nhẫn chờ thời cơ.

Tây Ban Nha của De la Fuente không chỉ mạnh vì những cái tên đá chính. Họ mạnh vì có cả một lớp cầu thủ dự bị sẵn sàng tạo ra khác biệt. Merino là ví dụ rõ nhất.

Một cú chạy chỗ, một pha dứt điểm và một khoảnh khắc lạnh lùng đủ để đưa Tây Ban Nha đi tiếp. Đồng thời, nó cũng khiến World Cup phải nói lời chia tay với Ronaldo.

Merino không cần nhiều thời gian để bước vào lịch sử. Đôi khi, 5 phút là đủ.