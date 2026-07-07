Ronaldo gây bão vì xếp Euro ngang World Cup

Phát biểu của Cristiano Ronaldo sau khi chia tay World Cup 2026 làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội.

Ronaldo có phát biểu gây tranh cãi trong khu vực phỏng vấn.

Không lâu sau khi xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo lại trở thành tâm điểm vì một phát biểu gây nhiều ý kiến trái chiều. Trong khu vực phỏng vấn, đội trưởng Bồ Đào Nha nhấn mạnh những đóng góp của mình cho bóng đá quê nhà.

Tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr nói: "Ngày mai tôi thức dậy cũng như hôm nay, với lương tâm thanh thản. Tôi chơi 23 năm cho đội tuyển quốc gia và giành được 3 danh hiệu. Trước thời của Cristiano, Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào. Chức vô địch Euro là quan trọng nhất. Thành thật mà nói, đối với tôi, năm 2016 có tầm quan trọng tương đương World Cup".

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X và kéo theo hàng loạt phản ứng. Nhiều người hâm mộ đồng tình khi cho rằng Ronaldo góp phần thay đổi lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng không ít ý kiến phản đối cách so sánh giữa Euro và World Cup.

Một tài khoản bình luận: "Đúng là trước thời Cristiano, Bồ Đào Nha không có nhiều vị thế. Nhưng Euro thì không thể nào giống World Cup được".

Một CĐV khác mỉa mai: "Từ bao giờ một cầu thủ lại lớn hơn cả một đội tuyển quốc gia vậy? Đã đến lúc ông ấy nên ngừng nói những điều ngớ ngẩn".

Trong khi đó, có người cho rằng Ronaldo tự đề cao vai trò của bản thân: "Bảo sao trong đội người ta không thích ông ấy, vì ông ấy quá kiêu ngạo. Ông ấy quy hết mọi công lao về mình".

Một số bình luận thậm chí nhắm vào tương lai của tuyển Bồ Đào Nha sau khi Ronaldo chia tay đội tuyển. "Hãy chờ World Cup 2030. Khi không còn gánh nặng này nữa, Bồ Đào Nha có thể tiến rất xa", một tài khoản viết.

Phát ngôn này vẫn đang là đề tài nóng trên mạng xã hội khắp thế giới và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.