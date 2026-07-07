Khoảnh khắc 'bước đi trong nỗi đau' của Ronaldo được tái hiện

Hình ảnh cameraman lặng lẽ theo sát Cristiano Ronaldo sau thất bại trước Tây Ban Nha tái hiện khoảnh khắc đau lòng cách đây 4 năm, khép lại hành trình World Cup cuối cùng của CR7.

Những khoảnh khắc cuối cùng của Ronaldo ở World Cup.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Dallas sáng 7/7, Ronaldo cúi đầu rảo bước trong im lặng. Không còn những pha ăn mừng hay ánh mắt quyết tâm thường thấy, siêu sao 41 tuổi lặng lẽ tiến về phía đường hầm sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1.

Theo sát từng bước chân của anh là người quay phim ghi lại toàn bộ khoảnh khắc cuối cùng của Ronaldo tại World Cup. Hình ảnh trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội bởi nó tái hiện cảnh tượng từng xuất hiện sau thất bại của Bồ Đào Nha ở World Cup 2022.

Bốn năm trước, khi đại diện châu Âu bị loại ở tứ kết, Ronaldo cũng rời sân trong nước mắt, còn máy quay kiên trì bám theo từng bước đi của anh. Khi đó, khoảnh khắc ấy được người hâm mộ gọi là "bước đi trong nỗi đau", trở thành một trong những hình ảnh ám ảnh nhất giải đấu.

Đến World Cup 2026, lịch sử lặp lại. Dù nỗ lực duy trì phong độ và thể trạng để góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, Ronaldo không thể giúp Bồ Đào Nha tiến xa hơn. Giấc mơ chinh phục chiếc cúp vàng thế giới một lần nữa tan vỡ, cũng là dấu chấm hết cho hành trình World Cup kéo dài hơn hai thập kỷ của anh.

Khoảnh khắc người quay phim lặng lẽ theo sát Ronaldo đánh dấu hồi kết của một chương lịch sử. Đó là hình ảnh một huyền thoại rời sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới mà không thể hoàn thành khát vọng cuối cùng trong sự nghiệp.

Sáng 7/7, Ronaldo gần như không tạo được dấu ấn nào trong suốt 90 phút đối đầu Tây Ban Nha. Đội trưởng Bồ Đào Nha thi đấu cả trận nhưng chỉ tung 2 cú sút trúng đích và không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại với tỷ số 0-1.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.