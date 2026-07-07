Ronaldo xác nhận chia tay World Cup

Cristiano Ronaldo chính thức khép lại sự nghiệp World Cup sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 trước Tây Ban Nha.

Ronaldo khép lại sự nghiệp World Cup trên đất Bắc Mỹ. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/7, hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 khép lại bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Atlanta, Cristiano Ronaldo cũng xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Xuất hiện tại khu vực phỏng vấn sau trận, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha không giấu được nỗi buồn nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh. Tiền đạo 41 tuổi khẳng định anh đã cống hiến tất cả và không còn điều gì phải hối tiếc.

"Thật buồn khi phải dừng bước theo cách này. Nhưng như tôi nói trước đó, tôi đã làm tất cả những gì có thể và ra về với lương tâm thanh thản. Đôi khi chúng ta chiến thắng, đôi khi phải chấp nhận thất bại. Sự thật là đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi", Ronaldo chia sẻ.

Trước đó một ngày, chủ nhân 5 Quả bóng vàng cũng xác nhận World Cup 2026 sẽ là lần cuối anh góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, đồng thời cho biết sẽ dành thời gian để suy nghĩ về tương lai trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Khép lại 6 kỳ World Cup liên tiếp, Ronaldo để lại di sản đồ sộ trong màu áo Bồ Đào Nha. Anh đang giữ kỷ lục là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với 146 bàn thắng sau 233 trận. Riêng tại các vòng chung kết World Cup, CR7 ghi 11 bàn và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập công ở sáu kỳ World Cup khác nhau.

Trước Tây Ban Nha, Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không thể tạo ra khác biệt khi Bồ Đào Nha bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Thất bại tối thiểu khiến đội bóng của HLV Roberto Martinez phải sớm nói lời chia tay giải đấu.

Ronaldo 'gây sự' với phóng viên ở World Cup Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.