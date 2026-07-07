Ibra: "Muốn vô địch World Cup, Martinez phải dám cho Ronaldo dự bị'

Zlatan Ibrahimovic cho rằng quyết định sử dụng Cristiano Ronaldo ngay từ đầu là nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha lép vế và bị Tây Ban Nha loại khỏi World Cup 2026.

Ronaldo không còn đủ sức để gây sức ép cần thiết lên hàng thủ Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/7, Bồ Đào Nha khép lại hành trình tại World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Cristiano Ronaldo chơi trọn 90 phút nhưng không thể tạo khác biệt khi chỉ có 3 cú sút, 2 lần đưa bóng đi trúng đích và không ghi bàn.

Trên Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic tiếp tục trở thành tâm điểm khi đưa ra những nhận định thẳng thắn về màn trình diễn của đội tuyển Bồ Đào Nha. Cựu tiền đạo người Thụy Điển cho rằng HLV Roberto Martinez phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại này.

"Nếu Bồ Đào Nha thực sự muốn vô địch World Cup, Roberto Martinez phải đủ dũng cảm để cất Ronaldo trên băng ghế dự bị", Ibrahimovic nhấn mạnh.

Theo Ibrahimovic, Bồ Đào Nha cần một trung phong có khả năng pressing mạnh mẽ và liên tục di chuyển gây áp lực lên hàng thủ Tây Ban Nha.

Ở tuổi 41, Ronaldo không còn đáp ứng được yêu cầu đó. Ibrahimovic nhận định Martinez đã quá thận trọng khi tiếp tục đặt niềm tin vào đội trưởng thay vì lựa chọn những phương án giàu năng lượng hơn như Goncalo Ramos.

Bên cạnh đó, huyền thoại AC Milan cũng chỉ ra rằng vấn đề của Bồ Đào Nha không chỉ nằm ở hàng công. Tuyến giữa với Bruno Fernandes và Vitinha gần như mất hút, không kiểm soát được thế trận và thiếu những đường chuyền tạo đột biến.

Trong khi đó, Tây Ban Nha thi đấu gắn kết hơn, kiểm soát nhịp độ trận đấu và xứng đáng giành quyền vào tứ kết. Ibrahimovic đánh giá Bồ Đào Nha đã chơi dưới sức trong trận đấu quan trọng nhất từ đầu giải.

Theo anh, đội bóng của Martinez thiếu cường độ, thiếu ý tưởng triển khai bóng và gần như không tạo được sức ép đáng kể lên đối thủ. Cựu danh thủ người Thụy Điển cho rằng nếu không mạnh dạn thay đổi, đặc biệt là cách dùng người, Bồ Đào Nha sẽ rất khó cạnh tranh ở các giải đấu lớn trong tương lai.

Ronaldo 'gây sự' với phóng viên ở World Cup Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.