Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Ibra: "Muốn vô địch World Cup, Martinez phải dám cho Ronaldo dự bị'

  • Thứ ba, 7/7/2026 05:08 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Zlatan Ibrahimovic cho rằng quyết định sử dụng Cristiano Ronaldo ngay từ đầu là nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha lép vế và bị Tây Ban Nha loại khỏi World Cup 2026.

Ronaldo không còn đủ sức để gây sức ép cần thiết lên hàng thủ Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/7, Bồ Đào Nha khép lại hành trình tại World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Cristiano Ronaldo chơi trọn 90 phút nhưng không thể tạo khác biệt khi chỉ có 3 cú sút, 2 lần đưa bóng đi trúng đích và không ghi bàn.

Trên Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic tiếp tục trở thành tâm điểm khi đưa ra những nhận định thẳng thắn về màn trình diễn của đội tuyển Bồ Đào Nha. Cựu tiền đạo người Thụy Điển cho rằng HLV Roberto Martinez phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại này.

"Nếu Bồ Đào Nha thực sự muốn vô địch World Cup, Roberto Martinez phải đủ dũng cảm để cất Ronaldo trên băng ghế dự bị", Ibrahimovic nhấn mạnh.

Theo Ibrahimovic, Bồ Đào Nha cần một trung phong có khả năng pressing mạnh mẽ và liên tục di chuyển gây áp lực lên hàng thủ Tây Ban Nha.

Ở tuổi 41, Ronaldo không còn đáp ứng được yêu cầu đó. Ibrahimovic nhận định Martinez đã quá thận trọng khi tiếp tục đặt niềm tin vào đội trưởng thay vì lựa chọn những phương án giàu năng lượng hơn như Goncalo Ramos.

Bên cạnh đó, huyền thoại AC Milan cũng chỉ ra rằng vấn đề của Bồ Đào Nha không chỉ nằm ở hàng công. Tuyến giữa với Bruno Fernandes và Vitinha gần như mất hút, không kiểm soát được thế trận và thiếu những đường chuyền tạo đột biến.

Trong khi đó, Tây Ban Nha thi đấu gắn kết hơn, kiểm soát nhịp độ trận đấu và xứng đáng giành quyền vào tứ kết. Ibrahimovic đánh giá Bồ Đào Nha đã chơi dưới sức trong trận đấu quan trọng nhất từ đầu giải.

Theo anh, đội bóng của Martinez thiếu cường độ, thiếu ý tưởng triển khai bóng và gần như không tạo được sức ép đáng kể lên đối thủ. Cựu danh thủ người Thụy Điển cho rằng nếu không mạnh dạn thay đổi, đặc biệt là cách dùng người, Bồ Đào Nha sẽ rất khó cạnh tranh ở các giải đấu lớn trong tương lai.

Ronaldo thua nhiều nhất lịch sử World Cup

Cristiano Ronaldo cân bằng kỷ lục cầu thủ thua nhiều trận nhất lịch sử World Cup (8 trận) sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8.

1 giờ trước

Biểu cảm của Ronaldo khi khép lại World Cup 2026

Cristiano Ronaldo có màn trình diễn mờ nhạt trước Tây Ban Nha, rồi lặng lẽ đứng giữa sân như muốn níu giữ những khoảnh khắc của kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

1 giờ trước

Bruno Fernandes bị chỉ trích không hỗ trợ Ronaldo

Cựu danh thủ Wayne Rooney cho rằng Bruno Fernandes chưa khai thác tối đa khả năng của Cristiano Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

1 giờ trước

Ronaldo 'gây sự' với phóng viên ở World Cup Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Ronaldo Cristiano Ronaldo Sergio Ramos Roberto Martinez Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo World Cup 2026

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

Đọc tiếp

Ronaldo xac nhan chia tay World Cup hinh anh

Ronaldo xác nhận chia tay World Cup

5 phút trước 06:00 7/7/2026

0

Cristiano Ronaldo chính thức khép lại sự nghiệp World Cup sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 trước Tây Ban Nha.

Dien bien My - Bi hinh anh

Diễn biến Mỹ - Bỉ

6 phút trước 06:00 7/7/2026

0

Chủ nhà Mỹ đối đầu Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 với hy vọng chấm dứt chuỗi thất bại trước đối thủ châu Âu và lần đầu góp mặt ở tứ kết sau 24 năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý