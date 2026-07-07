Bruno Fernandes bị chỉ trích không hỗ trợ Ronaldo

Cựu danh thủ Wayne Rooney cho rằng Bruno Fernandes chưa khai thác tối đa khả năng của Cristiano Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo tịt ngòi trước Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/7, Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 16 đội, qua đó dừng bước tại World Cup 2026. Ronaldo và đồng đội có thế trận không tệ trước đối thủ nhưng bị trừng phạt ở phút bù giờ cuối hiệp hai sau pha lập công của Mikel Merino.

Phát biểu sau thất bại của Bồ Đào Nha, cựu danh thủ Wayne Rooney chỉ ra vấn đề trên hàng công của "Selecao châu Âu", đặc biệt là sự kết nối giữa Bruno Fernandes và Ronaldo.

"Tôi thấy một tình huống Bruno hoàn toàn có thể treo bóng vào vùng cấm nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Nếu đã sử dụng Cristiano, bạn phải biết cách khai thác điểm mạnh của cậu ấy", Rooney nhận định.

Bruno bị Rooney chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Cựu đội trưởng MU cũng nhấn mạnh rằng Ronaldo không còn phù hợp với vai trò thường xuyên nhận bóng ở khu vực cách khung thành khoảng 30 m như trước. Theo Rooney, ở giai đoạn hiện tại của sự nghiệp, điểm mạnh lớn nhất của CR7 vẫn là khả năng chọn vị trí, dứt điểm trong vùng cấm và tận dụng các tình huống cố định.

Quan điểm của Rooney nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều CĐV đồng tình và cho rằng Bruno có một giải đấu gây thất vọng. Tiền vệ của MU không hỗ trợ tốt cho Ronaldo, đồng thời cũng không thể tạo dấu ấn bằng những đường kiến tạo hay mang về bàn thắng cho Bồ Đào Nha.

Trước trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo tuyển quốc gia. Dù lập kỷ lục với 6 lần góp mặt tại World Cup, CR7 vẫn chưa thể chinh phục cúp vàng, danh hiệu lớn hiếm hoi còn thiếu trong sự nghiệp.

Ronaldo 'gây sự' với phóng viên ở World Cup Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.