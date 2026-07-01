Tiền vệ Lee Kang-in đạt thỏa thuận gia nhập Atletico Madrid sau khi World Cup 2026 khép lại.

Lee Kang-in cập bến Atletico Madrid.

Theo RMC Sport, thương vụ có tổng giá trị hơn 40 triệu euro, bao gồm các điều khoản thưởng, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của tuyển thủ Hàn Quốc.

Atletico từng theo đuổi Lee từ mùa hè năm ngoái. Khi đó, HLV Luis Enrique của PSG vẫn muốn giữ cầu thủ này ở lại để tăng chiều sâu đội hình, khiến thương vụ không thể hoàn tất. Tuy nhiên, sau thêm một mùa giải không có nhiều cơ hội thể hiện, cả PSG và Lee đều sẵn sàng khép lại mối lương duyên trước thời hạn hai năm của hợp đồng.

Với Atletico, Lee được kỳ vọng sẽ mang đến thêm sự sáng tạo và tính đột biến cho hàng công của HLV Diego Simeone. Trong khi đó, PSG cũng thu về khoản phí chuyển nhượng đáng kể, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục tái thiết lực lượng trước mùa giải mới.

Lee gia nhập PSG vào mùa hè năm 2023 sau thời gian thi đấu ấn tượng tại Valencia. Dù được đánh giá cao về kỹ thuật, cầu thủ 25 tuổi chưa bao giờ trở thành lựa chọn số một dưới thời HLV Enrique. Trong hai mùa giải khoác áo PSG, Lee ra sân 124 trận trên mọi đấu trường, ghi 16 bàn và có 16 pha kiến tạo.

Ở mùa vừa qua, vai trò của Lee cũng không được đề cao. Anh chỉ đá chính 18 lần tại Ligue 1 và không được cho ra sân ngay từ đầu ở bất kỳ trận nào tại Champions League. Dù PSG bảo vệ thành công chức vô địch cúp châu Âu, đóng góp của Lee chủ yếu đến từ băng ghế dự bị.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.