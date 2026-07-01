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Thể thao

Mbappe, Kane đứng trước kỳ tích chưa từng có ở World Cup

  • Thứ ba, 7/7/2026 00:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mbappe và Harry Kane có cơ hội viết nên cột mốc chưa từng xuất hiện với những tay săn bàn trong lịch sử các kỳ World Cup.

Mbappe và Kane đều từng giành danh hiệu Vua phá lưới ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn gay cấn, đồng thời mở ra cơ hội để Kylian MbappeHarry Kane viết nên cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Nếu kết thúc giải với vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn, một trong hai ngôi sao này sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần nhận danh hiệu Vua phá lưới ở các kỳ World Cup.

Thử thách ấy chưa từng được bất kỳ huyền thoại nào chinh phục. Từ World Cup đầu tiên năm 1930 đến nay, những danh thủ lẫy lừng như Gerd Muller, Ronaldo Nazario hay Miroslav Klose đều ghi dấu ấn bằng số bàn thắng đáng ngưỡng mộ, nhưng không ai hai lần khép lại giải đấu với tư cách chân sút số một.

Mbappe đang có lợi thế lớn khi đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 với 7 pha lập công, ngang Lionel Messi và Erling Haaland. Tiền đạo người Pháp từng giành Chiếc giày Vàng World Cup 2022 với 8 bàn và đang đứng trước cơ hội bảo vệ danh hiệu cá nhân danh giá này.

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Cuộc đua Vua phá lưới ở World Cup 2026 đang rất gay cấn.

Trong khi đó, Harry Kane bám sát phía sau với 6 bàn ở World Cup 2026. Thủ quân tuyển Anh từng là Vua phá lưới World Cup 2018 sau khi ghi 6 bàn tại Nga. Việc tuyển Anh góp mặt ở tứ kết giúp Kane còn nguyên cơ hội san bằng hoặc vượt qua các đối thủ.

Theo quy định của FIFA, nếu các cầu thủ bằng số bàn thắng, danh hiệu sẽ được phân định bằng số pha kiến tạo, trước khi xét đến tổng số phút thi đấu.

Pháp và Anh đều đã giành quyền vào tứ kết, tạo điều kiện để Mbappe và Kane tiếp tục nâng cao thành tích. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất căng thẳng khi Messi và Haaland cũng còn nguyên cơ hội gia tăng số bàn thắng, hứa hẹn màn cạnh tranh hấp dẫn cho danh hiệu cá nhân danh giá bậc nhất World Cup 2026.

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Đào Trần

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