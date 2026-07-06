Tuyển Brazil hết thời khiến thế giới run sợ

Thất bại trước Na Uy phơi bày sự thật đau đớn: Brazil hôm nay không còn sở hữu thế hệ đủ sức khiến cả thế giới phải sợ như thời Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho.

Neymar ghi bàn muộn, nhưng không thể cứu Brazil khỏi thất bại trước Na Uy.

Brazil bị loại khỏi World Cup 2026 không chỉ vì thua Na Uy 1-2. Họ rời giải trong cảm giác một biểu tượng lớn của bóng đá thế giới đã nhỏ lại, cả về lối chơi lẫn chất lượng con người. Đó là thất bại của Ancelotti, của Neymar, của một kế hoạch quá thận trọng, nhưng sâu xa hơn, là thất bại của một nền bóng đá không còn sản sinh ra dàn sao áp đảo như quá khứ.

Báo chí Brazil mổ xẻ rất mạnh cách Ancelotti để đội nhà chơi trong thế không bóng. Mauro Cezar Pereira của UOL viết rằng Brazil gần như “từ chối quả bóng”, nhường quyền kiểm soát cho Na Uy và chỉ chờ những pha chuyển trạng thái. Theo Opta, tỷ lệ cầm bóng 35% trong hiệp một là mức thấp nhất của Brazil tại World Cup kể từ khi dữ liệu này được ghi nhận năm 1966. Với một đội bóng từng định nghĩa vẻ đẹp tấn công, con số ấy không chỉ là thống kê. Nó là bản cáo trạng.

Brazil thua từ nhân sự

Ancelotti có thể bị chỉ trích vì lựa chọn cách tiếp cận quá thấp, nhưng câu hỏi lớn hơn là: vì sao Brazil phải chơi như vậy trước Na Uy? Một đội tuyển có lịch sử năm lần vô địch thế giới, từng bước vào các trận knock-out với vị thế kẻ thống trị, nay lại phải lùi sâu, chờ phản công và cầu mong vài khoảnh khắc cá nhân. Đó không đơn thuần là chuyện chiến thuật. Đó là lời thú nhận về chất lượng nhân sự.

Brazil hiện tại vẫn có những cái tên sáng giá. Vinicius Junior là ngôi sao hàng đầu ở Real Madrid, Rodrygo có kinh nghiệm Champions League, Bruno Guimaraes được đánh giá cao ở Premier League, Endrick là tài năng lớn, còn Neymar vẫn mang hào quang của một biểu tượng. Nhưng tập hợp ấy không tạo ra cảm giác áp đảo như thế hệ Ronaldo “người ngoài hành tinh”.

Brazil của năm 2002 có Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Lucio, Gilberto Silva. Đó không chỉ là một đội hình mạnh. Đó là một hệ sinh thái của đẳng cấp, nơi mỗi tuyến đều có nhân vật lớn và nhiều người đủ sức tự mình thay đổi trận đấu. Ronaldo có thể trừng phạt đối thủ chỉ bằng nửa cơ hội. Rivaldo có thể tạo khác biệt bằng một pha xử lý. Ronaldinho có thể bẻ cong nhịp trận đấu bằng sự ngẫu hứng. Cafu và Roberto Carlos biến hai biên thành vũ khí tấn công.

Brazil hiện tại thiếu những cá nhân áp đảo như thế hệ Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho.

Brazil 2026 không có sự dày dạn ấy. Họ có tốc độ, có tiềm năng, có danh tiếng ở cấp CLB, nhưng thiếu quyền lực tập thể khi bước vào trận đấu lớn. Khi bị Na Uy kéo vào thế trận chậm, Brazil không có một thủ lĩnh đủ sức giành lại quyền kiểm soát. Khi cần sự bình tĩnh trong trung tuyến, họ lại để trận đấu trôi khỏi tay. Khi cần một bàn thắng từ áp lực liên tục, họ chỉ có vài cơ hội rời rạc.

Reuters phân tích rằng canh bạc Ancelotti thất bại một phần vì Brazil vẫn dựa vào những gương mặt đã qua đỉnh cao như Casemiro, Danilo và Neymar. Danilo phải đá trong vai trò không tự nhiên, Casemiro tỏ ra chậm chạp, còn Neymar dù vào sân vẫn không tạo ra tác động đủ lớn. Đó là vấn đề của một đội tuyển bị kẹt giữa hoài niệm và tái thiết.

Neymar không cứu nổi Brazil

Neymar là biểu tượng của giai đoạn hậu Ronaldo, nhưng anh không bao giờ đưa Brazil trở lại đỉnh thế giới. Trước Na Uy, Neymar vào sân trong thời điểm đội nhà cần một người thay đổi nhịp trận đấu. Anh ghi bàn từ chấm phạt đền ở cuối trận, nhưng bàn thắng ấy chỉ làm tỷ số bớt nặng nề chứ không thay đổi bản chất cuộc chơi. Brazil vẫn thiếu bóng, thiếu ý tưởng và thiếu sức ép đủ lớn để khiến Na Uy hoảng loạn.

Hình ảnh Neymar tranh cãi rồi cười sau bàn thắng, khi Brazil vẫn đang ở sát mép bị loại, trở thành chi tiết gây tranh luận. Nó phản chiếu một thế hệ có nhiều hào quang truyền thông, nhưng thiếu khoảnh khắc lịch sử ở đội tuyển. Neymar là cầu thủ vĩ đại theo nhiều thông số cá nhân, nhưng di sản World Cup của anh vẫn là dang dở.

Ancelotti bị chỉ trích vì để Brazil chơi thấp và gần như từ bỏ quả bóng.

Điều phũ phàng là Brazil không còn ai đủ lớn để thay thế vai trò ấy. Vinicius có thể bùng nổ trong màu áo Real Madrid, nhưng ở tuyển Brazil, anh chưa tạo được cảm giác có thể gánh cả đội qua những đêm sinh tử. Rodrygo tinh tế nhưng không phải mẫu thủ lĩnh. Endrick còn quá trẻ. Bruno Guimaraes giỏi, nhưng quả penalty hỏng trước Na Uy khiến trận đấu càng nặng nề. Brazil có nhiều cầu thủ tốt, nhưng thiếu những cầu thủ vĩ đại đúng nghĩa trong màu áo vàng.

Đó là khác biệt lớn nhất so với thế hệ Ronaldo. Brazil khi ấy không cần tự hỏi ai sẽ cứu đội bóng. Họ có quá nhiều câu trả lời. Brazil hôm nay nhìn quanh và thấy ai cũng có giới hạn. Khi đội bóng cần một cú hích từ đẳng cấp cá nhân, họ chỉ nhận lại sự lúng túng.

Vì vậy, thất bại trước Na Uy không nên được xem là tai nạn. ge ghi nhận đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1990 Brazil bị loại trước vòng tứ kết, đồng thời là thất bại thứ sáu liên tiếp của họ trước một đại diện châu Âu ở vòng knock-out kể từ sau chức vô địch 2002. Chuỗi kết quả ấy không còn là lời nguyền. Nó là xu hướng.Ancelotti đáng trách vì khiến Brazil chơi như một đội cửa dưới. Nhưng ông cũng chỉ phơi bày sự thật mà bóng đá Brazil đã cố né tránh nhiều năm: Selecao không còn đứng trên phần còn lại bằng chất lượng nhân sự. Họ vẫn mặc chiếc áo vàng giàu biểu tượng, nhưng bên trong chiếc áo ấy không còn Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu hay Roberto Carlos.

Brazil có thể thay HLV sau thất bại này. Họ có thể tiếp tục tranh luận về Neymar, Vinicius, Endrick hay Bruno Guimaraes. Nhưng câu hỏi lớn nhất không nằm ở một cái tên cụ thể. Brazil cần tự hỏi vì sao nền bóng đá từng sản sinh ra những cá nhân làm thay đổi lịch sử World Cup giờ lại phải sống bằng hoài niệm.

Trước Na Uy, Brazil không chỉ thua một trận đấu. Họ thua trong cuộc đối chiếu với chính quá khứ của mình.