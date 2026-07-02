Tottenham chi 100 triệu bảng cho Tonali

Sandro Tonali trở thành bản hợp đồng kỷ lục mới của Tottenham sau thương vụ có tổng giá trị 100 triệu bảng từ Newcastle.

Sandro Tonali gia nhập Tottenham trong thương vụ trị giá lên tới 100 triệu bảng.

Tottenham tiếp tục gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi công bố chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle United. Theo ESPN, thương vụ có tổng giá trị lên tới 100 triệu bảng, qua đó phá kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng Bắc London.

Đây là lần thứ hai Tottenham lập kỷ lục mua sắm mới trong cùng kỳ chuyển nhượng. Trước Tonali, Spurs đã chi 85 triệu bảng để đưa tiền vệ Mateus Fernandes từ West Ham về đội bóng.

Newcastle từng từ chối đề nghị đầu tiên trị giá 75 triệu bảng của Tottenham. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra và Spurs cuối cùng đáp ứng mức giá mà đối tác yêu cầu. Gói chuyển nhượng gồm 92,5 triệu bảng trả ngay, kèm 7,5 triệu bảng phụ phí tùy thuộc thành tích, trong đó có điều khoản liên quan đến suất dự cúp châu Âu.

Mức phí 100 triệu bảng cho thấy Tottenham không chỉ muốn bổ sung nhân sự, mà còn đặt cược lớn vào việc tái thiết tuyến giữa. Tonali ra sân 53 trận cho Newcastle ở mùa 2025/26 và được đánh giá là mẫu tiền vệ có thể mang lại cường độ, khả năng tranh chấp và chất lượng kiểm soát bóng cho Spurs.

Việc chi 185 triệu bảng chỉ cho hai tiền vệ là thông điệp mạnh từ Tottenham sau mùa giải Premier League đầy thất vọng, khi CLB chỉ vừa tránh được nguy cơ xuống hạng. Với Tonali và Mateus Fernandes, Spurs đang cố thay đổi bộ mặt tuyến giữa bằng những khoản đầu tư lớn, thay vì các phương án ngắn hạn.

Tonali cũng trở thành một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử Tottenham. Sức ép đi kèm vì thế không nhỏ. Với mức phí lên tới 100 triệu bảng, tiền vệ Italy không chỉ được kỳ vọng nâng chất lượng đội hình, mà còn phải trở thành hạt nhân trong quá trình phục hồi vị thế của Spurs ở Premier League.