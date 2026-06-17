Tonali khuấy đảo chợ hè Premier League

Mức giá 100 triệu bảng không ngăn được sức hút của Sandro Tonali, khi hàng loạt ông lớn nước Anh sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ này.

Tonali có giá 100 triệu bảng.

Theo Telegraph, Tottenham gia nhập cuộc cạnh tranh với Arsenal và Man City để theo đuổi ngôi sao thuộc biên chế Newcastle. Trong khi đó, MU được cho là rút lui khỏi thương vụ vì không muốn đáp ứng mức chi phí quá lớn mà Newcastle yêu cầu.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết "Chích chòe" định giá Tonali khoảng 100 triệu bảng. Con số này, cộng thêm mức lương cao của cầu thủ 26 tuổi khiến MU không còn mặn mà với việc theo đuổi thương vụ.

Sự xuất hiện của Tottenham được xem là bất ngờ lớn. Đội bóng Bắc London đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp để nâng cấp tuyến giữa và xem Tonali là mục tiêu lý tưởng. Tuy nhiên, cơ hội của Spurs không được đánh giá quá cao.

Theo các nguồn tin thân cận với cầu thủ, Arsenal và Man City mới là những bến đỗ được ưu tiên hơn. Thậm chí việc phía Tonali duy trì liên hệ với Tottenham có thể nhằm tạo thêm sức ép, buộc Arsenal và Man City sớm đưa ra động thái cụ thể.

Gia nhập Newcastle từ AC Milan năm 2023, Tonali dần khẳng định vai trò quan trọng nơi tuyến giữa đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh. Với khả năng thu hồi bóng, phát động tấn công và nền tảng thể lực sung mãn, tuyển thủ Italy được xem là một trong những tiền vệ toàn diện nhất Premier League hiện nay.