Newcastle hét giá Tonali tới 100 triệu euro

Newcastle sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Sandro Tonali, nhưng bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu tiền vệ người Italy phải chi ra khoảng 100 triệu euro.

Theo Telegraph, Manchester United hiện theo sát tình hình của Tonali. Đội chủ sân Old Trafford lên kế hoạch cải tổ tuyến giữa, trong bối cảnh vừa chia tay Casemiro. Ban lãnh đạo MU xem ngôi sao 24 tuổi là mục tiêu hàng đầu để nâng cấp đội hình trước mùa giải mới.

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" sẽ không dễ dàng đạt được mục tiêu bởi Man City cũng nhập cuộc. Đội bóng của Pep Guardiola đang chuẩn bị cho những biến động lớn nơi hàng tiền vệ khi Bernardo Silva ra đi, còn tương lai của Rodri vẫn bị đặt dấu hỏi trước sự quan tâm từ Real Madrid.

Chính sự xuất hiện của hai ông lớn thành Manchester khiến Newcastle có thêm lợi thế trên bàn đàm phán. Thay vì bị động như trường hợp của Alexander Isak, đội chủ sân St James' Park muốn sớm đưa ra quyết định về tương lai của Tonali để tránh cuộc thương thảo kéo dài làm ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự.

Nguồn tin từ nhà báo Matteo Moretto cho biết Newcastle định giá Tonali ở mức khoảng 100 triệu euro. Đây là con số đủ sức khiến nhiều đội bóng Serie A phải rút lui, trong đó có Juventus, CLB từ lâu dành sự quan tâm đặc biệt cho tuyển thủ Italy.

Dù là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Eddie Howe, Tonali có thể được tạo điều kiện ra đi bởi Newcastle không giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Giữa cầu thủ và CLB tồn tại một "thỏa thuận quý ông", cho phép anh tìm kiếm bến đỗ mới trong trường hợp đội bóng không đạt được mục tiêu.

Với mức giá 100 triệu euro, Tonali có thể trở thành một trong những thương vụ đắt giá nhất hè 2026.