Quyền lực của Rodri

Theo HLV Philippe Troussier, Rodri là nhân tố quan trọng nhất giúp Tây Ban Nha kiểm soát trận chung kết, khóa chặt Lionel Messi và giành chức vô địch World Cup 2026.

Tây Ban Nha sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo ra khoảnh khắc khác biệt, nhưng người quyết định cách trận chung kết vận hành lại là Rodri. Trong mắt HLV Philippe Troussier, tiền vệ này không chỉ bảo vệ hàng thủ mà còn là trung tâm của toàn bộ hệ thống.

Rodri giúp Tây Ban Nha kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và duy trì sự cân bằng trong suốt 120 phút. Khi đội nhà tấn công, anh luôn xuất hiện ở vị trí thuận lợi để nhận bóng, hỗ trợ các đồng đội thoát khỏi sức ép của Argentina. Khi mất bóng, Rodri lập tức che chắn khu vực trung tâm và ngăn đối thủ chuyển trạng thái.

“Rodri không đơn thuần là một tiền vệ phòng ngự. Anh là trục chiến thuật trong toàn bộ cấu trúc của Tây Ban Nha”, ông Troussier nhận định với Tri Thức - Znews.

Khóa Messi bằng không gian

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tây Ban Nha là hạn chế tầm ảnh hưởng của Lionel Messi. Tuy nhiên, họ không sử dụng một cầu thủ để theo sát thủ quân Argentina trong mọi tình huống.

Rodri kiểm soát khu trung tuyến, hạn chế tối đa không gian hoạt động của Lionel Messi.

Theo HLV Troussier, Tây Ban Nha chọn cách kiểm soát những khoảng trống xung quanh Messi thay vì truy đuổi anh. Rodri đóng vai trò quyết định trong kế hoạch ấy khi án ngữ hành lang trung tâm, nơi ngôi sao Argentina thường nhận bóng và tạo ra khác biệt.

“Rodri ngăn Messi nhận bóng giữa các tuyến trong tư thế hướng về khung thành. Mỗi khi Messi lùi sâu, Tây Ban Nha dịch chuyển cả đội hình thay vì cử người bám theo”, nhà cầm quân người Pháp phân tích.

Cách tổ chức này giúp Tây Ban Nha giữ nguyên cấu trúc phòng ngự. Messi vẫn có thể chạm bóng, nhưng phần lớn diễn ra cách xa khung thành. Khi ấy, anh phải vượt qua nhiều lớp phòng ngự trước khi có thể tạo ra một đường chuyền hoặc pha dứt điểm nguy hiểm.

Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ Tây Ban Nha cũng luôn được duy trì chặt chẽ. Messi gần như không có thời gian xoay người, trong khi các vệ tinh xung quanh anh hiếm khi nhận bóng ở vị trí thuận lợi.

Điểm đáng chú ý là Tây Ban Nha không bị cuốn vào việc theo đuổi Messi trên khắp mặt sân. Họ chấp nhận để anh lùi sâu, bởi mỗi lần thủ quân Argentina rời xa khu vực nguy hiểm cũng đồng nghĩa hàng công đội bóng Nam Mỹ mất đi một cầu thủ ở phía trên.

Theo Troussier, đây không phải màn trình diễn xuất sắc của riêng một hậu vệ. Đó là thành quả của khả năng phòng ngự vị trí, với Rodri giữ vai trò kết nối và bảo đảm sự ổn định cho toàn đội.

Người điều khiển trận chung kết

Tầm ảnh hưởng của Rodri không chỉ nằm ở khả năng phòng ngự. Khi Tây Ban Nha có bóng, anh là người quyết định nhịp độ của trận đấu.

Rodri biết khi nào cần tăng tốc để đưa bóng vượt qua tuyến pressing đầu tiên, đồng thời đủ bình tĩnh để làm chậm trận đấu khi Argentina tìm cách đẩy cao cường độ. Khả năng lựa chọn thời điểm giúp Tây Ban Nha không rơi vào thế trận hỗn loạn mà đối thủ mong muốn.

“Anh ấy luôn mở ra một phương án chuyền bóng và giúp Tây Ban Nha thoát khỏi sức ép. Rodri biết chính xác lúc nào cần đẩy nhanh nhịp độ và khi nào phải làm chậm trận đấu”, ông Troussier đánh giá.

Khả năng điều tiết và chọn vị trí của Rodri giúp Tây Ban Nha làm chủ trận chung kết.

Khả năng chọn vị trí của Rodri còn tạo điều kiện để những cầu thủ khác chơi mạo hiểm hơn. Các hậu vệ biên có thể dâng cao, trong khi những tiền vệ phía trên được phép di chuyển vào các khu vực tấn công vì phía sau luôn có Rodri duy trì sự cân bằng.

Mỗi khi Tây Ban Nha mất bóng, tiền vệ này nhanh chóng chiếm lại vị trí, khóa đường chuyền vào trung lộ và giúp đội nhà tổ chức phản pressing. Nhờ đó, Argentina hiếm khi tạo ra được những tình huống chuyển trạng thái, vốn là thời điểm Messi nguy hiểm nhất.

Việc kiểm soát bóng trong thời gian dài cũng trở thành một phương án phòng ngự hiệu quả. Argentina phải dành phần lớn thời gian đuổi theo bóng, khiến các cầu thủ tấn công bị kéo xa khung thành Tây Ban Nha và dần mất khả năng kết nối.

Theo Troussier, các ngôi sao tấn công có thể mang tới những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng Rodri mới là người tạo ra nền tảng để Tây Ban Nha duy trì thế trận.

“Nếu Lamine Yamal mang đến những khoảnh khắc xuất thần, Rodri mang lại sự ổn định. Các trận chung kết không chỉ được định đoạt bởi những người tạo ra cơ hội, mà còn bởi những cầu thủ kiểm soát nhịp độ”, cựu HLV tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

Tây Ban Nha đăng quang nhờ kỷ luật vị trí, chất lượng kỹ thuật và khả năng vận hành tập thể. Ở trung tâm của ba yếu tố ấy là Rodri, cầu thủ không cần xuất hiện trong mọi khoảnh khắc nổi bật nhưng hiện diện trong gần như mọi phần quan trọng của trận đấu.