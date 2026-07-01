Tottenham kích nổ bom tấn trăm triệu bảng

Rạng sáng 2/7, Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle với mức phí kỷ lục.

Tonali là tiền vệ hàng đầu Premier League.

Theo Sky Sports, Spurs đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Italy với tổng giá trị lên tới 100 triệu bảng, bao gồm 92,5 triệu bảng phí chuyển nhượng ban đầu cùng 7,5 triệu bảng phụ phí dựa trên thành tích của đội bóng, đặc biệt là khả năng giành vé dự Champions League.

Khi thương vụ được hoàn tất, Tonali sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Tottenham, vượt qua kỷ lục 85 triệu bảng mà họ vừa thiết lập khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Mateus Fernandes từ West Ham cách đây vài ngày.

Ngoài Fernandes, đội bóng Bắc London đã chiêu mộ hậu vệ Jan Paul van Hecke từ Brighton với mức giá 52 triệu bảng, đồng thời bổ sung Andy Robertson và Marco Senesi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Sandro Tonali được xem là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch đó. Sau khi gia nhập Newcastle từ AC Milan vào năm 2023 với giá khoảng 60,5 triệu bảng, tiền vệ 26 tuổi từng trải qua giai đoạn khó khăn khi bị cấm thi đấu 10 tháng vì vi phạm quy định cá cược của Liên đoàn Bóng đá Italy. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại vào tháng 8/2024, Tonali đã chứng minh đẳng cấp với 110 lần ra sân cho Newcastle, đóng góp 10 bàn thắng cùng 10 kiến tạo.

Mùa vừa qua, Tonali thi đấu 53 trận trên mọi đấu trường và trở thành đối tác ăn ý với đội trưởng Bruno Guimaraes ở tuyến giữa Newcastle. Khả năng tranh chấp, chuyền bóng sáng tạo cùng nền tảng thể lực dồi dào giúp anh trở thành một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất Premier League.

Với sự xuất hiện của Tonali bên cạnh những cái tên như Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr và Archie Gray, Tottenham đang sở hữu một hàng tiền vệ giàu sức mạnh và chiều sâu hàng đầu Ngoại hạng Anh.