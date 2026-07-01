Bài học cay đắng của Nhật Bản sau trận thua Brazil

Theo cựu HLV Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, Nhật Bản không thua Brazil chỉ vì khác biệt đẳng cấp, mà vì họ đánh mất sự chủ động đúng lúc cần giữ nó nhất.

Trận Brazil 2-1 Nhật Bản trở thành màn đối lập giữa sự táo bạo của Ancelotti và nỗi tiếc nuối của Moriyasu.

HLV Postecoglou nhìn thất bại của Nhật Bản trước Brazil bằng một nhận xét rất đáng suy ngẫm: Carlo Ancelotti tin vào cầu thủ của mình, còn Hajime Moriyasu lại đi theo hướng ngược lại.

Đó là ý chính trong phần phân tích của Postecoglou trên ITV. Ông không chỉ nói về chuyện thay người, sơ đồ hay vài chi tiết chiến thuật. Điều cựu HLV Tottenham nhấn mạnh là tâm lý thi đấu: Nhật Bản có đủ niềm tin để tiếp tục chơi như một đội bóng có thể đánh bại Brazil hay không.

Postecoglou thừa nhận bản lĩnh của Brazil. Theo ông, những đội bóng lớn biết cách thắng các trận đấu kiểu này. Khi Brazil gặp khó, Ancelotti không co lại. Ông đưa thêm cầu thủ tấn công vào sân, trao trách nhiệm cho họ và tin rằng chất lượng của họ đủ để xoay chuyển cục diện.

Brazil không sợ áp lực. Họ bước thẳng vào áp lực.

Nhật Bản thì khác. Sau khi tạo ra lợi thế, đội bóng của Moriyasu dần lùi lại. Họ không còn giữ được sự chủ động, tốc độ pressing và tinh thần dám chơi như trong giai đoạn đầu trận. Chính những thứ từng giúp Nhật Bản gây khó cho Brazil lại bị họ từ bỏ khi trận đấu bước vào thời điểm căng nhất.

Nhật Bản lùi sâu đúng lúc cần tiến lên

Postecoglou không cho rằng Nhật Bản phải đá liều lĩnh. Vấn đề không phải là dâng cả đội hình lên để đôi công với Brazil. Điều ông muốn nói là Nhật Bản cần giữ được sự can đảm có kiểm soát.

Khi còn chủ động gây sức ép, Nhật Bản khiến Brazil phải dè chừng. Nhưng khi họ lùi quá sâu, trận đấu bắt đầu nghiêng hẳn về phía khung thành của mình. Brazil được phép cầm bóng nhiều hơn, đưa thêm người lên phía trước và liên tục tạo áp lực.

Ancelotti mạnh dạn tăng sức ép, trong khi Moriyasu bị chỉ trích vì để Nhật Bản lùi quá sâu sau khi dẫn bàn.

Trước một đội bóng có nhiều ngôi sao tấn công như Brazil, việc chịu sức ép trong thời gian dài luôn rất nguy hiểm. Có thể Nhật Bản phòng ngự tốt trong một vài tình huống, nhưng nếu cứ để đối thủ tấn công hết đợt này đến đợt khác, bàn thua gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều khiến thất bại này càng đau hơn là Postecoglou đã cảnh báo từ giờ nghỉ. Ông nói Nhật Bản không được phép lùi sâu. Bài học ấy không mới với họ. Năm 2018, Nhật Bản từng dẫn Bỉ 2-0 rồi thua ngược. Năm 2022, họ dẫn Croatia 1-0 trước khi gục ngã sau loạt luân lưu.

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Trước Brazil, kịch bản quen thuộc ấy lại xuất hiện. Nhật Bản không sụp đổ ngay lập tức, nhưng họ dần đánh mất thế trận. Quan trọng hơn, họ dường như đánh mất niềm tin rằng mình có thể kết liễu Brazil.

Đó mới là điểm đáng tiếc nhất. Nhật Bản không chỉ mất bóng nhiều hơn. Họ ngừng chơi như một đội bóng tin rằng chiến thắng nằm trong tầm tay.

Bài học lớn hơn một trận thua

Postecoglou rõ ràng đánh giá cao bóng đá Nhật Bản. Trước trận, ông từng nói nếu Nhật Bản thắng Brazil, đó không phải điều khiến ông bất ngờ. Nhận xét ấy cho thấy vị thế của Nhật Bản đã khác.

Họ không còn là đội bóng chỉ tạo cảm giác dễ mến bằng tinh thần chiến đấu. Nhật Bản bây giờ có tổ chức, kỹ thuật, tốc độ và đủ chất lượng để cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu. Họ đã vượt qua giai đoạn “ngựa ô”.

Nhưng muốn bước lên nấc thang cao hơn, Nhật Bản phải làm được một điều khó nhất: giữ bản sắc của mình khi áp lực đạt đỉnh.

Moriyasu không giấu được thất vọng sau khi Nhật Bản bị Brazil của Ancelotti lội ngược dòng.

Brazil làm được điều đó. Khi bị đẩy vào thế khó, Ancelotti vẫn tin vào phương án tấn công. Ông tin cầu thủ của mình đủ giỏi để thay đổi trận đấu. Còn Nhật Bản, theo cách nhìn của Postecoglou, lại rời xa thứ bóng đá từng đưa họ đến gần chiến thắng.

Thất bại trước Brazil vì thế không chỉ là một trận thua ở vòng knock-out. Nó là lời nhắc rằng Nhật Bản muốn phá giới hạn thì phải hành xử như một ứng cử viên thật sự. Không chỉ khi dẫn bàn. Không chỉ khi mọi thứ thuận lợi. Mà nhất là khi đối thủ là Brazil, sức ép ngày càng lớn và bản năng tự nhiên là lùi về phòng ngự.

Nhật Bản đã chơi đủ tốt để khiến Brazil lo lắng. Nhưng ở World Cup, khiến đối thủ lo lắng là chưa đủ. Muốn thắng, họ phải tin đến cùng rằng mình có thể thắng.