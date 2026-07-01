Khoảnh khắc đau lòng của Nhật Bản ở World Cup

Khoảnh khắc HLV Hajime Moriyasu rơi nước mắt, cúi đầu xin lỗi và ôm trọn trách nhiệm sau thất bại của Nhật Bản trước Brazil trở thành hình ảnh ám ảnh nhất trận đấu.

HLV Nhật Bản bật khóc, xin lỗi toàn đội sau trận thua Brazil.

Hôm 30/6, Nhật Bản trải qua kết cục đầy cay đắng tại World Cup 2026. Dù vươn lên dẫn trước, họ vẫn bị Brazil lội ngược dòng đánh bại 2-1 ở những phút cuối cùng, qua đó khép lại giấc mơ còn dang dở theo cách đau đớn nhất.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, không khí trên sân chìm trong nỗi thất vọng. HLV Moriyasu cùng các cầu thủ đứng thành vòng tròn, dành cho nhau những lời cuối cùng. Hình ảnh vị chiến lược gia người Nhật Bản rưng rưng nước mắt nói lên tất cả. Đó là sự tiếc nuối, trách nhiệm và cả niềm tự hào dành cho học trò.

Ông Moriyasu sau đó cúi đầu thật sâu, gửi lời xin lỗi đến toàn đội vì không thể cùng họ tiến xa hơn. Đó là khoảnh khắc một người thầy nhận hết trách nhiệm về mình, trong khi các cầu thủ lặng lẽ đứng nghe, ánh mắt vẫn còn đọng lại nỗi buồn thất trận.

Không chỉ dừng lại ở đó, toàn đội Nhật Bản lập tức tiến về phía khán đài, cúi đầu cảm ơn những cổ động viên có mặt và đồng hành cùng họ suốt hành trình World Cup. Hình ảnh ấy tạo nên một khung cảnh vừa đau thương, vừa đáng trân trọng.

Bầu không khí nặng trĩu cảm xúc, giọt nước mắt của HLV, cái cúi đầu của cầu thủ và sự im lặng kéo dài trên khán đài hòa quyện lại thành một khoảnh khắc khó quên. Nhật Bản khép lại hành trình World Cup 2026 trong nỗi tiếc nuối và nước mắt.

Highlights Nhật Bản 1-2 Brazil Rạng sáng 30/6, Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.