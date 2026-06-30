CĐV Nhật Bản đau đớn, bị fan Brazil vây quanh chế giễu

Sau bàn thua định mệnh ở phút 90+6, một CĐV Nhật Bản tiếp tục trải qua khoảnh khắc cay đắng khi bị các CĐV Brazil trêu chọc trên khán đài sáng 30/6.

Khoảnh khắc đau đớn của CĐV Nhật Bản.

Giấc mơ World Cup 2026 của Nhật Bản khép lại theo cách đau đớn nhất khi họ để Brazil ghi bàn ở phút 90+6, qua đó nhận thất bại cay đắng với tỷ số 1-2 và dừng bước ngay vòng 32 đội.

Không chỉ các cầu thủ, người hâm mộ Nhật Bản cũng chìm trong nỗi thất vọng tột độ sau tiếng còi mãn cuộc. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc đầy xót xa khi một CĐV Nhật Bản bị bao quanh giữa biển người Brazil đang cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng.

Trong đoạn clip, cổ động viên này đứng lặng người, gương mặt thất thần và tỏ ra đau đớn sau cú sốc ở những giây cuối trận. Trái ngược là bầu không khí phấn khích của các CĐV Brazil xung quanh. Nhiều người liên tục hò hét, nhảy múa và hướng những lời trêu chọc về phía người hâm mộ Nhật Bản.

Dù rơi vào tình huống khó xử và phải đối mặt với sự chế giễu từ đám đông đối thủ, CĐV Nhật Bản vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh không đáp trả bất kỳ hành động hay lời nói nào, chỉ lặng lẽ đứng chịu đựng trong nỗi buồn sau khi đội nhà bị loại.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với người hâm mộ Nhật Bản, đồng thời khen ngợi cách anh giữ được sự điềm tĩnh trước những hành động khiêu khích. Không ít ý kiến cũng cho rằng bóng đá luôn có thắng thua, nhưng sự tôn trọng đối thủ mới là điều làm nên vẻ đẹp của môn thể thao vua.

Với Nhật Bản, thất bại ở phút bù giờ là cú sốc khó nuốt trôi. Trong khi đó, Brazil tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch sau màn thoát hiểm đầy bản lĩnh.

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.