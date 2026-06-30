Nhật Bản hay, Ancelotti hay hơn

HLV Miguel Santos cho rằng Brazil vượt qua Nhật Bản không chỉ nhờ chất lượng ngôi sao, mà nhờ khả năng đọc trận đấu và thay đổi đúng lúc của Carlo Ancelotti.

Brazil thắng Nhật Bản 2-1 ở vòng knock-out World Cup trong một trận đấu có đủ mọi chất liệu của bóng đá đỉnh cao: cường độ, cảm xúc, đấu pháp, bản lĩnh và cả sự nghiệt ngã. Nhật Bản dẫn trước, chơi một hiệp một gần như hoàn hảo, khiến Brazil lúng túng và tưởng như có thể tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất giải.

Nhưng sau giờ nghỉ, trận đấu đổi chiều. Brazil bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, tăng sức ép đúng lúc và kết liễu đối thủ bằng bàn thắng muộn.

Nhật Bản thắng Brazil trong hiệp một

Trao đổi với Tri Thức - Znews, HLV Miguel Santos, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng làm việc cùng Ruben Amorim, đánh giá đây là trận hay nhất của vòng knock-out tính đến thời điểm này. Theo ông, Brazil và Nhật Bản tạo ra một trận đấu “xứng tầm World Cup”, nơi hai hệ thống chiến thuật đối nghịch nhau nhưng cùng được vận hành ở chất lượng cao.

“Đây là lý do người ta muốn xem World Cup, và cũng là lý do người hâm mộ trả tiền để đến sân theo dõi một trận bóng đá”, Santos nói.

Trong mắt HLV người Bồ Đào Nha, cuộc đối đầu giữa sơ đồ 4-3-3 của Brazil và 3-4-3 của Nhật Bản mang lại nhiều lớp phân tích thú vị. Brazil cầm bóng nhiều hơn, có nhiều cầu thủ chất lượng hơn và nhập cuộc với tư thế của đội cửa trên.

Nhưng Nhật Bản không hề bước vào trận như một đội chỉ biết chịu đựng. Họ có kế hoạch rõ ràng, pressing có chọn lọc, phòng ngự kỷ luật và phản công rất sắc.

Bàn mở tỷ số của Nhật Bản đến từ đúng kịch bản ấy. Brazil kiểm soát bóng, nhưng Nhật Bản mới là đội trừng phạt tốt hơn trong khoảnh khắc chuyển trạng thái. Theo Santos, bàn thắng này không chỉ thay đổi tỷ số. Nó còn đánh vào tâm lý Brazil, khiến đội bóng của Ancelotti mất đi sự bình tĩnh trong phần còn lại của hiệp một.

“Sau bàn thua, Brazil bị ảnh hưởng rõ rệt về tinh thần. Họ không thể chơi thứ bóng đá tốt nhất trong hiệp một. Ngược lại, Nhật Bản rất tự tin, rất có tổ chức”, Santos phân tích.

Nhật Bản vươn lên dẫn 1-0 trước Brazil Rạng sáng 30/6, Kaishu Sano ghi bàn vào lưới Brazil mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Điểm khiến Santos ấn tượng nhất ở Nhật Bản là sự linh hoạt trong cách phòng ngự. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu không chỉ dựng một khối thấp trước vùng cấm rồi chờ bóng tới. Họ thay đổi nhịp gây áp lực theo từng thời điểm.

Có lúc Nhật Bản đẩy cao đội hình, pressing ngay từ phần sân Brazil. Có lúc họ lùi về khối trung bình, giữ cự ly đội hình chặt chẽ. Khi cần, họ chuyển sang khối thấp, bịt khoảng trống trước vùng cấm và buộc Brazil phải chuyền ngang nhiều hơn.

Cách tiếp cận ấy khiến Brazil gặp vấn đề. Đội bóng Nam Mỹ vẫn có bóng, nhưng cầm bóng không đồng nghĩa với kiểm soát trận đấu. Họ thiếu nhịp kết nối ở 1/3 cuối sân, ít tạo ra khoảng trống rõ ràng và nhiều thời điểm bị cuốn vào sự kiên nhẫn của Nhật Bản.

Santos cho rằng Nhật Bản không chỉ phòng ngự tốt. Họ cũng có những giai đoạn xử lý bóng đủ bình tĩnh để kéo Brazil lùi sâu. Điều này quan trọng, bởi trước một đối thủ như Brazil, nếu chỉ phá bóng và lùi thấp, áp lực sẽ ngày càng lớn. Nhật Bản trong hiệp một không rơi vào trạng thái ấy. Họ biết khi nào cần thoát pressing, khi nào cần đưa bóng ra biên, khi nào cần tăng tốc sau khi đoạt lại bóng.

Brazil gặp nhiều khó khăn trước Nhật Bản, nhưng bản lĩnh và chiều sâu đội hình giúp đại diện Nam Mỹ đi tiếp.

Chính sự chủ động đó giúp Nhật Bản bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Đó không phải lợi thế may mắn. Đó là thành quả của một hiệp đấu được chuẩn bị kỹ, nơi các cầu thủ hiểu rõ vai trò của mình trong từng pha bóng.

“Nhật Bản dũng cảm, giàu cường độ, phòng ngự tốt và phản công tốt. Họ cũng có những thời điểm tấn công liên tục. Điều đó cho thấy chất lượng của cầu thủ Nhật Bản, của HLV và ban huấn luyện”, Santos nói.

Nhưng vòng knock-out World Cup không chỉ thuộc về đội có hiệp một hay hơn. Nó thuộc về đội biết thay đổi đúng lúc hơn. Và đó là nơi Brazil tạo ra khác biệt.

Theo Santos, bước ngoặt lớn nhất của trận đấu nằm ở giờ nghỉ. Ancelotti không để Brazil rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ông giúp cầu thủ lấy lại sự bình tĩnh, tái tổ chức đội hình và đưa trận đấu về nhịp độ có lợi hơn cho Brazil. Thay vì tấn công vội, Brazil bắt đầu chơi với thứ Santos gọi là “sự kiên nhẫn trong tấn công”.

Đó là một chi tiết then chốt. Trước khối phòng ngự thấp và có tổ chức của Nhật Bản, Brazil không thể chỉ dựa vào cảm hứng cá nhân. Họ cần luân chuyển bóng đều hơn, kéo giãn hệ thống phòng ngự đối thủ, đổi hướng tấn công liên tục và chờ khoảng trống xuất hiện. Brazil trong hiệp hai không ào lên bằng sự nóng nảy. Họ ép Nhật Bản bằng sự bền bỉ.

Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brazil trong trận gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Bàn gỡ 1-1 đến như hệ quả của quá trình ấy. Khi Brazil kéo được Nhật Bản vào thế phải phòng ngự sâu trong thời gian dài, sai số bắt đầu xuất hiện. Đội bóng của Moriyasu vẫn giữ được tổ chức, nhưng không còn tạo ra nhiều pha phản công đủ sắc để làm giảm áp lực. Từ thời điểm tỷ số trở lại cân bằng, trận đấu đặt Nhật Bản trước một lựa chọn khó: tiếp tục giữ cấu trúc an toàn hay mạo hiểm hơn để tìm bàn thắng thứ hai.

Nhật Bản chọn phương án đầu tiên. Và theo Santos, đó là chi tiết khiến họ đánh mất cơ hội xoay chuyển số phận.

Khác biệt từ ghế huấn luyện

Santos cho rằng các thay đổi người của HLV Moriyasu chủ yếu nhằm giữ cân bằng, chứ không tăng thêm sức mạnh tấn công. Nhật Bản tiếp tục đá với cùng một ý tưởng: phòng ngự chắc, chờ Brazil để lộ khoảng trống rồi phản công. Cách tiếp cận này hợp lý khi họ còn dẫn bàn. Nhưng khi tỷ số đã là 1-1, nó khiến Nhật Bản dần bị đẩy vào thế bị động.

“Nhật Bản không muốn kiểm soát trận đấu. Họ vẫn muốn phòng ngự rồi phản công. Trong khi đó, Brazil thay người để tăng sức mạnh tấn công”, Santos nhận xét.

HLV Carlo Ancelotti tạo khác biệt bằng những điều chỉnh trong hiệp hai, giúp Brazil ngược dòng trước Nhật Bản.

Đây là ranh giới lớn nhất của trận đấu. Nhật Bản muốn giữ trận đấu trong vùng an toàn. Brazil muốn phá vỡ vùng an toàn đó. Ancelotti hiểu rằng nếu trận đấu tiếp tục ở nhịp cũ, Nhật Bản vẫn còn cơ hội kéo Brazil vào hiệp phụ. Vì vậy, ông đưa vào sân những cầu thủ có khả năng thay đổi tốc độ và hướng tấn công.

Endrick và Gabriel Martinelli mang đến điều Brazil cần: sự trực diện, tốc độ và khả năng xuyên phá. Họ khiến hàng thủ Nhật Bản phải đối mặt với một dạng áp lực khác so với hiệp một.

Khi đối thủ đã xuống sức, những cầu thủ giàu tốc độ luôn có giá trị đặc biệt. Nhật Bản vẫn kỷ luật, nhưng không thể duy trì sự chính xác trong mọi pha dịch chuyển. Trước Brazil, chỉ một khoảnh khắc hụt nhịp cũng có thể bị trừng phạt.

Bàn thắng quyết định ở cuối trận vì thế không phải một tai nạn đơn thuần. Nó là kết quả của thế trận Brazil tạo ra trong hiệp hai. Đội bóng Nam Mỹ làm nhiều hơn để tìm bàn thắng thứ hai. Họ chấp nhận đẩy rủi ro lên cao hơn, tăng sức ép và sử dụng chiều sâu đội hình để làm mòn đối thủ. Nhật Bản chiến đấu đến cùng, nhưng càng về cuối càng ít khả năng đưa trận đấu ra khỏi phần sân nhà.

“Brazil là đội thắng hợp lý, bởi họ làm nhiều hơn Nhật Bản trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai”, Santos khẳng định.

Theo HLV Miguel Santos, Brazil thắng xứng đáng vì làm nhiều hơn Nhật Bản trong cuộc tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Một chi tiết khác cho thấy tầm ảnh hưởng của Ancelotti là phương án Neymar. Sau trận, HLV Brazil tiết lộ nếu tỷ số vẫn là 1-1 và trận đấu bước vào hiệp phụ, Neymar sẽ được tung vào sân. Với Santos, điều này cho thấy Ancelotti không phản ứng theo cảm tính. Ông đọc trận đấu, chuẩn bị các kịch bản và biết chính xác mình cần dùng mẫu cầu thủ nào cho từng thời điểm.

Đó là giá trị của một HLV từng trải. Brazil có nhiều ngôi sao, nhưng sở hữu nhiều lựa chọn chưa bao giờ tự động tạo ra chiến thắng. Cái khó nằm ở việc chọn đúng người, đúng thời điểm, đúng bối cảnh. Trước Nhật Bản, Ancelotti làm được điều đó. Ông không chỉ có quân bài tốt hơn. Ông dùng chúng tốt hơn.

Tuy nhiên, chiến thắng của Brazil không làm giảm giá trị màn trình diễn của Nhật Bản. Ngược lại, chính việc Brazil phải thắng vất vả đến vậy mới cho thấy Nhật Bản đã tiến gần nhóm tinh hoa ra sao. Đội bóng châu Á có tổ chức, có kỷ luật, có kế hoạch và đủ năng lực khiến một ứng viên vô địch phải thay đổi.

“Không dễ để chơi trước Brazil. Nhưng cũng không dễ để Brazil chơi trước Nhật Bản”, Santos nói.

Đó là lời khen chính xác cho Nhật Bản. Họ thua, nhưng không rời giải trong hình ảnh của một đội bị khuất phục. Họ khiến Brazil phải căng sức. Họ buộc Ancelotti phải can thiệp. Họ khiến một đội bóng đầy sao phải thắng bằng kinh nghiệm, chiều sâu và bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Nhật Bản rời World Cup với tiếc nuối lớn, bởi họ đã ở rất gần một kết quả lịch sử. Nhưng thất bại này không phải dấu chấm hết buồn bã. Nó cho thấy bóng đá Nhật Bản đã đủ sức đẩy các đội hàng đầu vào thế khó, đủ bản lĩnh để dẫn trước Brazil ở một trận knock-out, và đủ chất lượng để khiến người ta nhớ về họ bằng sự tôn trọng.

Brazil đi tiếp nhờ Ancelotti và khoảnh khắc của những ngôi sao. Nhật Bản dừng lại vì không thể nâng cấp thế trận sau bàn gỡ 1-1. Một đội có HLV biết xoay trận đấu đúng lúc. Đội còn lại chơi rất hay, nhưng chưa đủ tàn nhẫn để kết liễu đối thủ khi thời cơ xuất hiện.

Đó là ranh giới mỏng nhưng khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.