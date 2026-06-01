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Thể thao World Cup 2026

Cunha gây tranh cãi với hành động hướng về cầu thủ Nhật Bản

  • Thứ ba, 30/6/2026 02:48 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Hành động ăn mừng của tiền đạo Matheus Cunha gây nhiều tranh cãi sau chiến thắng 2-1 của Brazil trước Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

Sau màn lội ngược dòng kịch tính của Brazil cuối hiệp hai, Cunha bộc lộ cảm xúc phấn khích. Tiền đạo của Manchester United chạy về phía nhóm cầu thủ Nhật Bản, liên tục hô lớn để ăn mừng chiến thắng.

Đáng chú ý, chân sút 27 tuổi giơ bàn tay với đủ năm ngón trước mặt các cầu thủ đối phương, ngụ ý nhắc đến năm chức vô địch World Cup mà Brazil đang sở hữu. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ, khi được xem là màn đáp trả mang tính khiêu khích dành cho đại diện châu Á.

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Cunha chế nhạo cầu thủ Nhật Bản.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Cunha ăn mừng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một bộ phận CĐV Brazil bày tỏ sự thích thú, cho rằng tiền đạo này chỉ đang thể hiện niềm tự hào về truyền thống của đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng cách ăn mừng của Cunha thiếu tinh thần fair-play, nhất là khi các cầu thủ Nhật Bản vẫn đang chìm trong nỗi thất vọng sau khi bị loại khỏi giải.

Dù hành động của Cunha gây tranh cãi, chiến thắng trước Nhật Bản vẫn giúp Brazil tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ sáu trong lịch sử. Trong khi đó, đại diện châu Á rời giải với nhiều tiếc nuối sau màn trình diễn quả cảm trước một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

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