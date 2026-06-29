Hình ảnh nhận cơn mưa lời khen của tuyển Nhật Bản

Tuyển Nhật Bản nhận được nhiều lời khen nhờ tinh thần đoàn kết và sự nhiệt huyết của các cầu thủ dự bị trong cuộc đối đầu với Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, dàn cầu thủ dự bị Nhật Bản thu hút sự chú ý. Thay vì ngồi trên băng ghế dự bị theo dõi trận đấu, gần như toàn bộ cầu thủ không được tung vào sân đều đứng sát đường biên để hò reo, cổ vũ và liên tục động viên các đồng đội đang thi đấu.

Hình ảnh cả băng ghế dự bị của Nhật Bản đồng loạt đứng dậy cổ vũ ngay từ phút thứ 2 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần tập thể mà đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã xây dựng và duy trì trong nhiều năm qua.

Cầu thủ dự bị Nhật Bản ra tận đường biên cổ vũ đồng đội.

Một số CĐV trên mạng xã hội bày tỏ sự thán phục khi các cầu thủ dự bị gần như không ngồi xuống trong suốt thời gian đầu trận. "Tinh thần cổ vũ thật ấn tượng", một fan viết. Tài khoản khác lên tiếng: "Đoàn kết là yếu tố làm nên sức mạnh của tuyển Nhật Bản".

Nhiều bình luận nhận định đây chính là nguồn năng lượng tích cực giúp Nhật Bản duy trì sự tự tin khi đối đầu với một đối thủ mạnh và giàu truyền thống như Brazil.

Tuy nhiên, đại diện châu Á lại gục ngã trước Brazil với tỷ số 1-2, qua đó dừng chân ngay vòng 32 đội World Cup 2026.

CĐV Nhật Bản tạo bầu không khí lễ hội tại Houston Sáng 29/6, không khí lễ hội do các CĐV Nhật Bản tạo nên tại Houston trước trận gặp Brazil ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.