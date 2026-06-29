160 cảnh sát bảo vệ HLV Hàn Quốc trở về nước do bị dọa giết

Hàn Quốc triển khai lực lượng an ninh quy mô lớn tại sân bay Incheon khi HLV Hong Myung-bo cùng đội tuyển trở về nước sau thất bại tại World Cup 2026.

HLV Hàn Quốc bị dọa giết sau World Cup.

Theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát Incheon, tổng cộng 160 cảnh sát chống bạo động và lực lượng an ninh sân bay sẽ được huy động để đảm bảo trật tự trong ngày đội tuyển trở về. Ngoài ra, 25 nhân viên an ninh đặc nhiệm cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn mọi hành vi quá khích.

Lý do là HLV Hong Myung-bo liên tục nhận về những lời dọa giết sau thất bại tại World Cup 2026. Trong thông cáo chính thức, cảnh sát cho biết lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi gây rối, bao gồm ném vật thể vào các thành viên đội tuyển hoặc kích động bạo lực.

Tuyển Hàn Quốc khởi đầu World Cup 2026 hứa hẹn khi đánh bại CH Czech ở trận ra quân. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi khiến "Những chiến binh Taegeuk" không thể nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt để giành vé đi tiếp.

Đây được xem là cú sốc lớn bởi giới chuyên môn đánh giá bảng đấu của Hàn Quốc khá thuận lợi. Sau thất bại, HLV Hong Myung-bo lập tức từ chức. Nhà cầm quân này hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì nhiều quyết định gây tranh cãi, đặc biệt là việc cất Son Heung-min trên băng ghế dự bị ở trận đấu mang tính sống còn.

Không chỉ dư luận, Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến chiến dịch World Cup đáng quên của đội tuyển quốc gia.

Áp lực dành cho Hong Myung-bo càng tăng khi quá trình bổ nhiệm ông trước đó từng bị Tòa án Hành chính Seoul đánh giá là không tuân thủ đầy đủ quy trình. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-gyu cũng thừa nhận một số thủ tục bị bỏ qua trong quá trình lựa chọn HLV.

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