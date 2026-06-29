Son Heung-min xin lỗi

Tối 30/6, Son Heung-min đăng tải lời xin lỗi đến người hâm mộ tuyển Hàn Quốc lên mạng xã hội, sau khi đội tuyển này bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.

Son Heung-min gửi lời xin lỗi CĐV Hàn Quốc trên trang cá nhân.

Son viết: “Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân Hàn Quốc và tất cả những người hâm mộ yêu mến bóng đá Hàn Quốc”.

Khi đặt vị trí mình là người hâm mộ đội tuyển xứ kim chi, Son cũng sẽ bức xúc và thất vọng như những gì người Hàn Quốc đã thể hiện thời gian gần đây.

Đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc cũng bày tỏ khó khăn anh đã đối mặt, đồng thời hiểu việc “về nước” từ vòng bảng là kết quả đáng thất vọng thế nào. Sau tất cả, Son thể hiện sự quyết tâm sẽ mang về thành tích tốt hơn cùng các đồng đội.

“Cho đến ngày các bạn gọi tên tôi một lần nữa, cho đến ngày các bạn lại cần đến tôi, tôi sẽ dồn mọi tâm huyết vào việc chuẩn bị để bản thân trở lại mạnh mẽ hơn”, cựu cầu thủ Tottenham chia sẻ.

Trong dòng trạng thái, Son mong người hâm mộ sẽ nhẹ nhàng và thông cảm cho các cầu thủ. Nhưng điểm gây chú ý là anh không hề nhắc đến ban huấn luyện trong cả bài đăng của mình.

“Đó là biểu hiện của việc chính anh ấy cũng bất bình với HLV”, một người bình luận.

Tuyển Hàn Quốc giành được 3 điểm tại vòng bảng World Cup 2026. Họ khởi đầu giải đấu tại Bắc Mỹ bằng chiến thắng cảm xúc trước CH Czech, nhưng rồi để thua chủ nhà Mexico và bất ngờ thất bại trước Nam Phi ở trận cầu quyết định.

Lối chơi của Hàn Quốc ở trận đấu cuối, cùng việc bị loại ngay ở vòng đầu tiên khiến người Hàn Quốc phản ứng dữ dội. Những lời chỉ trích hướng về đoàn quân của HLV Hong Myung-bo xuất hiện dày đặc. Hình ảnh của chiến lược gia này còn bị che mờ trên sóng truyền hình.