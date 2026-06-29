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Thể thao World Cup 2026

Brazil ngược dòng hạ Nhật Bản bằng bàn thắng ở phút 90+6

  • Thứ hai, 29/6/2026 23:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 30/6, Nhật Bản mở tỷ số nhưng để Brazil thắng ngược 2-1 bằng các pha lập công ở phút 56 và 90+6 trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Nhật Bản đã chiến đấu bằng tất cả những gì họ có, nhưng giấc mơ tạo nên lịch sử trước Brazil lại tan vỡ ở những phút cuối cùng. Bàn thắng ở phút bù giờ của Gabriel Martinelli giúp Brazil giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 tại Houston, đưa "Selecao" tiến tiếp trên hành trình chinh phục World Cup.

Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội không ngần ngại chơi đôi công. Brazil kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Nhật Bản cho thấy sự tự tin và kỷ luật đáng nể. Thủ môn Zion Suzuki liên tục đứng vững trước sức ép, đặc biệt là tình huống cản phá cú sút nguy hiểm của Matheus Cunha ở phút 14.

Trong thế trận tưởng như không có nhiều biến động, Nhật Bản bất ngờ tạo nên cú sốc ở phút 29. Từ một tình huống tranh chấp ở giữa sân, Kaishu Sano bứt tốc vượt qua Casemiro rồi tung cú sút xa vào góc thấp khung thành, khiến Alisson Becker chỉ biết đứng nhìn. Bàn thắng ấy thắp lên hy vọng về một chiến thắng lịch sử trước Brazil.

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Nhật Bản lột xác trong hiệp hai để tạo nên màn lội ngược dòng.

Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng 5 lần vô địch thế giới đã lên tiếng. Ngay đầu hiệp hai, Brazil gia tăng sức ép dữ dội. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Casemiro cuối cùng cũng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú đánh đầu cận thành từ đường kiến tạo của Gabriel Magalhaes.

Nhật Bản vẫn kiên cường chống trả, nhưng sức ép liên tục của Brazil khiến hàng phòng ngự áo xanh dần suy yếu. Vinícius Junior suýt tạo nên siêu phẩm khi solo qua hàng loạt cầu thủ đối phương, nhưng cú dứt điểm của anh lại tìm đến khung gỗ.

Khi trận đấu tưởng như sẽ bước vào hiệp phụ, khoảnh khắc định mệnh xuất hiện. Phút bù giờ, Bruno Guimaraes tung đường chuyền tinh tế để Martinelli tung cú đặt lòng kỹ thuật đưa bóng chạm cột rồi bay vào lưới. Khoảnh khắc này khiến nhiều người hâm mộ Nhật Bản bật khóc.

Brazil chứng minh bản lĩnh khi luôn biết cách vượt qua những thời khắc khó khăn. Còn với Nhật Bản, dù chưa thể viết nên trang sử mới tại World Cup, màn trình diễn đầy quả cảm này vẫn là minh chứng cho sự trưởng thành của bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

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Đào Trần

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