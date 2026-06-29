'Biến số' nguy hiểm mà Brazil dành riêng cho Nhật Bản

Màn trình diễn bùng nổ trước Scotland biến Rayan thành quân bài tạo khác biệt cho Brazil khi đối đầu Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Khi Raphinha chấn thương và bỏ lỡ một phần World Cup 2026, Carlo Ancelotti đứng trước lựa chọn giữa Luiz Henrique và Rayan cho vị trí chạy cánh phải. Nhà cầm quân người Italy đặt niềm tin vào Rayan và nhận lại câu trả lời hoàn hảo.

Trên sân Houston Stadium vào lúc 0h ngày 30/6, cầu thủ 19 tuổi là cái tên gần như sẽ xuất hiện trong đội hình Brazil để chạm trán Nhật Bản ở vòng 32 đội.

Chấn thương của Raphinha mở ra cơ hội bằng vàng cho Rayan. Ảnh: Reuters.

Từ tài năng tuổi teen đến lựa chọn không thể xem thường của Ancelotti

Sau màn "làm nóng" trước Haiti, Rayan bùng nổ ở chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland hôm 25/6. Anh trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên đá chính cho tuyển Brazil tại World Cup kể từ năm 1970, thời điểm Marco Antonio góp mặt ở trận tứ kết gặp Peru.

Hơn nửa thế kỷ mới xuất hiện một cầu thủ tuổi teen được trao suất đá chính tại sân chơi lớn nhất thế giới, và Rayan lập tức chứng minh vì sao mình xứng đáng.

Những con số thống kê đã nói lên tất cả. Tiền đạo của Bournemouth có một pha kiến tạo, tìm ra một cơ hội rõ rệt, thực hiện bốn đường chuyền quyết định, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 100% với 25/25 đường chuyền thành công, rê bóng thành công hai lần, thắng bảy trong mười pha tranh chấp và nhận 7,8 điểm từ Sofascore.

Không chỉ nổi bật khi cầm bóng, Rayan còn gây ấn tượng bởi khả năng pressing. Chính anh chặn đường chuyền của Scott McKenna để mở ra tình huống Vinicius Junior ghi bàn đầu tiên. Ở bàn thắng thứ hai, cầu thủ sinh năm 2007 tiếp tục là mắt xích quan trọng trong chuỗi phối hợp khiến hàng thủ Scotland hoàn toàn rối loạn.

Biểu đồ nhiệt của Rayan trong trận gặp Scotland.

Dấu trừ duy nhất trong màn trình diễn ấy là pha đối mặt thủ môn Angus Gunn cuối hiệp một nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù vậy, điều đó không làm giảm giá trị của màn trình diễn khiến Ancelotti dành những lời khen đặc biệt.

"Cậu ấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Tôi rất hài lòng. Rayan còn trẻ, chín chắn và làm việc chăm chỉ. Không ai biết giới hạn của cậu ấy nằm ở đâu", chiến lược gia người Italy chia sẻ.

Dựa vào lời nhận xét của cựu HLV Real Madrid, người hâm mộ có thể tự mường tượng tiềm năng to lớn và những biến số mà Rayan có thể mang lại trong đội hình Brazil tại giải đấu lần này.

Nhật Bản sẽ phải đặc biệt dè chừng "vũ khí mới" của Brazil

Nếu Vinicius Junior vẫn là ngôi sao số một trên hàng công Brazil và thu hút sự quan tâm đặc biệt, thì Rayan có thể là biến số khiến Nhật Bản gặp nhiều khó khăn ở cuộc đối đầu sắp tới.

Điểm mạnh lớn nhất của cầu thủ 19 tuổi không nằm ở những pha rê bóng hoa mỹ mà ở khả năng di chuyển không bóng, pressing cường độ cao và liên tục xâm nhập vùng cấm. Đây cũng là yếu tố giúp anh phù hợp với hệ thống của Ancelotti, nơi Matheus Cunha thường lùi sâu kết nối lối chơi, tạo khoảng trống để hai cầu thủ chạy cánh lao vào khu vực nguy hiểm.

Rayan là biến số nguy hiểm trên hàng công Brazil. Ảnh: Reuters.

Sự trưởng thành của Rayan không đến ngẫu nhiên. Sau khi rời Vasco để gia nhập Bournemouth hồi tháng 1, anh nhanh chóng thích nghi với môi trường Premier League. Chỉ sau 15 trận, tiền đạo trẻ ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo, góp công giúp Bournemouth lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự Europa League.

Chính phong độ ấn tượng đó giúp Rayan giữ suất trong danh sách dự World Cup dù đội hình Brazil gần như đã được định hình. Trước giải đấu, anh cũng kịp ghi dấu ấn với bàn thắng vào lưới Panama trong chiến thắng 6-2 ở trận giao hữu cuối cùng.

Đối đầu Nhật Bản, nhiều cơ quan truyền thông Brazil giữ thái độ dè dặt và thận trọng. Nhưng khả năng tạo đột biến của Rayan có thể trở thành chìa khóa để phá vỡ hệ thống phòng ngự vốn nổi tiếng kỷ luật của đại diện châu Á, qua đó làm điểm tựa cho hàng công Brazil. Tốc độ, những pha di chuyển chéo vào trung lộ cùng cường độ hoạt động không biết mệt của cầu thủ tuổi teen hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho hàng thủ Nhật Bản.

Sau hơn nửa thế kỷ, Brazil mới trao niềm tin cho một cầu thủ tuổi teen đá chính tại World Cup. Và chỉ sau một trận, Rayan đã cho thấy anh không chỉ là phương án thay thế vì chấn thương của Raphinha, mà còn có thể trở thành quân bài tạo khác biệt trên hành trình chinh phục World Cup 2026 của "Selecao".

Highlights Brazil 3-0 Scotland Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.