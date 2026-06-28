Neymar chi triệu USD giữa ngày nghỉ World Cup

Trong ngày nghỉ cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026, Neymar thu hút sự chú ý khi chi khoảng một triệu USD cho một chiếc đồng hồ xa xỉ tại New Jersey.

Neymar phấn khích bên chiếc đồng hồ mới. Ảnh: Instagram.

Neymar vừa có màn trở lại World Cup 2026 sau gần ba năm vắng bóng trong màu áo Brazil. Anh ra sân những phút cuối trận thắng 3-0 trước Scotland ở bảng C hôm 25/6. Trở lại sân khấu lớn nhất thế giới, Neymar không giấu được cảm xúc và rơi nước mắt sau trận đấu.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Neymar lại trở thành tâm điểm theo cách khác. Trong buổi chiều nghỉ cùng đội tuyển Brazil tại Mỹ, tiền đạo thuộc biên chế Santos ghé thăm cửa hàng trang sức cao cấp Jacob & Co ở New Jersey.

Tại đây, anh chi khoảng một triệu USD để sở hữu một chiếc đồng hồ xa xỉ, tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập vốn đã rất đồ sộ của mình.

Thông tin về thương vụ nhanh chóng được lan truyền khi chính Jacob Arabo, ông chủ thương hiệu, đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ giữa ông và Neymar.

Trong video, cả hai cười đùa trước khi chiếc đồng hồ được trao tận tay ngôi sao Brazil. Kèm theo đó là loạt hình ảnh chụp chung, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Việc chi mạnh tay cho đồng hồ không phải điều xa lạ với cầu thủ người Brazil, vốn nổi tiếng là một trong những “tay chơi” sưu tầm đồng hồ hàng đầu giới bóng đá.

Trong khi đó, Neymar đang cùng tuyển Brazil chuẩn bị cho trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 gặp Nhật Bản vào ngày 30/6. Cuộc đối đầu sẽ diễn ra tại Houston Stadium, nơi thầy trò HLV Carlo Ancelotti hướng tới chiến thắng để tiếp tục hành trình đi tìm danh hiệu World Cup thứ 6 cho Brazil.

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