'Siêu dự bị' Neymar

Neymar chưa đạt thể trạng tốt nhất để đá chính tại World Cup 2026 và nhiều khả năng được HLV Carlo Ancelotti sử dụng như một phương án tạo đột biến từ băng ghế dự bị.

Neymar đứng trước vai trò mới tại Brazil, khi khả năng đá chính tại World Cup 2026 vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự trở lại của Neymar đang mang đến cho tuyển Brazil cả kỳ vọng lẫn bài toán khó trong cách sử dụng nhân sự. Ngôi sao 34 tuổi vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tối ưu và chưa chắc đủ khả năng góp mặt ngay từ đầu trong đội hình xuất phát ở các trận đấu sắp tới.

Trong bối cảnh đó, HLV Carlo Ancelotti dần định hình bộ khung mới, nơi những nhân tố trẻ như Rayan tiếp tục được trao cơ hội. Cầu thủ chạy cánh của Bournemouth được xem là phương án thay thế Raphinha và phần nào chứng minh được giá trị gần đây.

Neymar, dù vậy, vẫn giữ vai trò quan trọng trong phòng thay đồ. Anh là một trong những thủ lĩnh tinh thần của Brazil, nhưng vị trí trên sân lại đang trở thành dấu hỏi lớn khi ban huấn luyện ưu tiên tính ổn định và cường độ thi đấu cao.

Theo đánh giá từ nội bộ Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), Neymar có thể chưa đáp ứng trọn vẹn yêu cầu thể lực của giai đoạn khốc liệt tại vòng knock-out gặp Nhật Bản. Điều này khiến phương án sử dụng anh như một “quân bài chiến thuật” từ ghế dự bị được cân nhắc nhiều hơn.

Đáng chú ý, chính HLV Ancelotti cũng từng thừa nhận khả năng thi đấu của Neymar vẫn ở mức tốt, nhưng việc duy trì cường độ trong suốt 90 phút không còn đơn giản như trước.

HLV Carlo Ancelotti cân nhắc sử dụng Neymar như “quân bài chiến thuật” từ băng ghế dự bị.

Trong trận thắng Scotland 3-0 hôm 25/6, Neymar chỉ thi đấu khoảng 15 phút nhưng vẫn để lại dấu ấn với khả năng kiểm soát bóng và tạo nhịp tấn công ở khu vực cuối sân. Dữ liệu chuyên môn cho thấy anh tham gia trực tiếp vào nhiều tình huống triển khai bóng và duy trì tỷ lệ chuyền chính xác cao.

Một số phân tích chiến thuật cho rằng vai trò phù hợp nhất của Neymar lúc này là “số 9 ảo” hoặc cầu thủ hoạt động tự do trong 30 phút cuối trận, nơi anh có thể tận dụng tối đa kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Huyền thoại Romario cũng đưa ra quan điểm thận trọng khi cho rằng Brazil cần quản lý tốt tình trạng thể lực của Neymar. Ông nhấn mạnh việc sử dụng cầu thủ này nên linh hoạt, thay vì ép anh thi đấu trọn vẹn 90 phút trong mọi trận đấu.

Brazil vẫn xem Neymar là nhân tố có thể thay đổi cục diện trận đấu, nhưng cách tiếp cận hiện tại cho thấy vai trò của anh đã khác so với những kỳ World Cup trước đây, khi anh từng là trung tâm tuyệt đối của đội tuyển.

Ở thời điểm hiện tại, bài toán của Ancelotti không chỉ nằm ở việc giúp Neymar lấy lại phong độ, mà còn là tìm ra thời điểm và không gian phù hợp để anh phát huy hiệu quả cao nhất trong hệ thống mới của "Selecao".