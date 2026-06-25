Neymar khiến World Cup vỡ òa

Neymar trở lại World Cup trong trận Brazil thắng Scotland 3-0, đánh dấu khoảnh khắc xúc động sau hành trình dài rời xa màu áo vàng.

Có những lần thay người không làm thay đổi tỷ số, nhưng vẫn khiến cả sân vận động như đổi nhịp. Neymar bước ra đường biên ở Miami trong một trận đấu Brazil đã thắng Scotland 3-0, nhưng với người Brazil, khoảnh khắc ấy còn lớn hơn một kết quả vòng bảng.

Đó là hình ảnh họ chờ đợi suốt thời gian dài: Neymar trở lại trong màu áo vàng.

Khi hiệp hai trôi qua, tiếng hô gọi Neymar bắt đầu vang lên từ các khán đài. Ban đầu chỉ là những âm thanh rải rác, rồi nhanh chóng biến thành làn sóng. CĐV Brazil không chỉ muốn chứng kiến một ngôi sao vào sân. Họ muốn nhìn thấy một phần ký ức của mình sống lại.

Neymar đứng dậy khởi động. Camera lia tới anh. Tiếng reo lập tức bùng nổ. Trong vài giây, trận đấu như tạm dừng khỏi nhịp chuyên môn thông thường. Người ta không còn nói nhiều về cách Brazil kiểm soát bóng, về tỷ số hay thế trận trước Scotland. Mọi ánh mắt đổ về Neymar.

Neymar vào sân ở phút 76, đánh dấu lần đầu khoác áo Brazil kể từ tháng 10/2023.

Với bóng đá Brazil, Neymar chưa bao giờ là một cái tên bình thường. Anh là tài năng từng gánh trên vai rất nhiều kỳ vọng, là người nối dài giấc mơ đẹp của xứ sở samba sau thời Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo hay Kaka. Anh cũng là cầu thủ khiến người ta yêu, giận, chờ đợi và tranh cãi nhiều bậc nhất trong thế hệ của mình.

Neymar có thể không còn ở đỉnh cao. Cơ thể anh đã đi qua quá nhiều chấn thương. Ánh hào quang từng rực rỡ cũng không còn nguyên vẹn như trước. Nhưng tình yêu của CĐV Brazil dành cho anh vẫn rất đặc biệt. Nó không chỉ đến từ phong độ hiện tại, mà còn từ những gì Neymar từng đại diện: sự ngẫu hứng, niềm vui, kỹ thuật và cảm giác rằng chỉ cần anh chạm bóng, điều gì đó khác thường có thể xảy ra.

Khoảnh khắc của chờ đợi

Carlo Ancelotti hiểu sức nặng của thời khắc này. Nhà cầm quân người Italy cho Neymar chuẩn bị vào sân từ khoảng phút 70. Nhưng tiền đạo Brazil phải đứng chờ thêm một lúc vì Scotland có thời điểm gây sức ép, khiến việc thay người chưa thể diễn ra ngay.

Sự chờ đợi ấy khiến khán đài sốt ruột. Những tiếng la ó vang lên, không hẳn vì bất mãn với trận đấu, mà vì cảm xúc đã bị kéo căng. Người hâm mộ muốn Neymar vào sân ngay. Họ đã chờ quá lâu để thấy anh trở lại, nên thêm vài phút cũng trở thành thử thách.

Đến phút 76, Neymar thay Matheus Cunha. Cả sân vỡ òa.

Pha chạm bóng đầu tiên của Neymar là lần đầu anh chạm bóng cho tuyển Brazil kể từ tháng 10/2023. Một tình huống tưởng như rất nhỏ, nhưng lại đủ sức gợi lên cả một hành trình dài. Sau những tháng ngày điều trị, hồi phục, nghi ngờ và bị đặt dấu hỏi về tương lai, Neymar lại xuất hiện ở World Cup.

Anh không ghi bàn. Anh cũng không tạo ra một pha bóng đủ để làm nổi bật trên bảng thống kê. Nhưng trong ngày trở lại, Neymar không cần một siêu phẩm để trở thành nhân vật trung tâm. Sự hiện diện của anh đã là câu chuyện.

Sự xuất hiện của Neymar tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc trong chiến thắng 3-0 trước Scotland.

Trong hơn 10 phút cuối, Neymar chơi như một người đang tìm lại cảm giác. Những bước chạy chưa thể thật thanh thoát. Những pha xử lý chưa thể là Neymar của thời đỉnh cao. Nhưng mỗi lần bóng tìm đến chân anh, khán đài lại chờ đợi. Đó là thứ cảm giác rất riêng mà không nhiều cầu thủ có được.

Brazil hiện tại không thiếu ngôi sao. Họ có tốc độ, sức trẻ, chiều sâu và nhiều phương án tấn công. Nhưng Neymar vẫn đem đến một màu sắc khác. Anh không chỉ là một lựa chọn nhân sự. Anh là cảm xúc, là biểu tượng và là chiếc cầu nối giữa một Brazil của ký ức với một Brazil đang đi tìm diện mạo mới dưới thời Ancelotti.

Neymar trở lại, Brazil cũng mềm hơn

Chiến thắng 3-0 trước Scotland giúp Brazil có một trận đấu nhẹ nhàng về mặt kết quả. Nhưng điểm nhấn cảm xúc lớn nhất không nằm ở các bàn thắng. Nó nằm ở phút 76, khi Neymar bước vào sân và nhắc mọi người nhớ rằng hành trình của anh với đội tuyển chưa kết thúc.

Sự trở lại ấy cũng đặt ra một câu hỏi thú vị cho Brazil. Neymar sẽ là gì trong tập thể này? Một thủ lĩnh đá chính? Một quân bài tạo đột biến? Một biểu tượng tinh thần? Hay một ngôi sao được sử dụng cẩn trọng ở những thời điểm phù hợp?

Ancelotti có lẽ sẽ không vội. Ông đủ kinh nghiệm để hiểu rằng Neymar cần thời gian, và Brazil cũng không thể để cảm xúc lấn át hoàn toàn tính toán chuyên môn. Một Neymar khỏe mạnh, được đặt đúng vai trò, có thể là vũ khí quan trọng. Nhưng một Neymar bị sử dụng quá sớm hoặc quá nhiều có thể trở thành rủi ro.

Neymar chưa cần ghi bàn để trở thành tâm điểm trong ngày Brazil thắng Scotland.

Điều quan trọng là Brazil không còn buộc phải sống chết cùng Neymar như trước. Đó có thể là tin tốt cho chính anh. Khi gánh nặng được san sẻ, Neymar có cơ hội trở lại nhẹ nhàng hơn, tự do hơn và ít bị bóp nghẹt bởi kỳ vọng hơn.

Trong những năm qua, câu chuyện của Neymar với tuyển Brazil luôn có cả ánh sáng lẫn tiếc nuối. Anh từng là niềm hy vọng lớn nhất, rồi cũng nhiều lần trở thành tâm điểm thất vọng. Những kỳ World Cup của Neymar thường đi kèm nước mắt, chấn thương và những đoạn kết chưa trọn vẹn.

Bởi vậy, lần trở lại này mang theo cảm giác rất khác. Không ồn ào như một màn ra mắt. Không rực rỡ như một ngày đỉnh cao. Nó giống một lời nhắc rằng Neymar vẫn còn ở đây, vẫn còn muốn chơi, vẫn còn muốn viết tiếp phần còn dang dở cùng Brazil.

Ở Miami, Neymar không cần nói gì. Tiếng reo của khán giả đã nói thay tất cả.

Brazil thắng Scotland 3-0, nhưng với nhiều CĐV áo vàng, điều đáng nhớ nhất không phải là tỷ số. Đó là khoảnh khắc Neymar chạm bóng trở lại ở World Cup. Một pha chạm bóng bình thường, nhưng đủ khiến cả Brazil thổn thức.