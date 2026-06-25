Ibrahimovic: ‘Tôi tưởng đội hình Brazil là trò đùa’

Việc Neymar và Endrick cùng ngồi dự bị trước Scotland khiến Zlatan Ibrahimovic cho rằng HLV Brazil đang mạo hiểm lớn.

Neymar ngồi dự bị trong trận Brazil gặp Scotland tại World Cup 2026.

Trước giờ bóng lăn, cựu tiền đạo người Thụy Điển cho rằng quyết định để hai ngôi sao tấn công giàu đột biến trên ghế dự bị là lựa chọn đầy rủi ro. Với Ibrahimovic, đây hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm tranh cãi nếu Brazil gặp khó trước Scotland.

“Tôi nhìn đội hình và cứ tưởng đó là trò đùa”, Ibrahimovic nói. Anh nhấn mạnh Neymar vẫn là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một pha chạm bóng, một đường chuyền hoặc khoảnh khắc thiên tài. Vì vậy, Brazil chỉ nên để Neymar ngồi ngoài nếu ban huấn luyện thật sự tự tin vào kế hoạch đã chuẩn bị.

Endrick cũng là trường hợp khiến Ibrahimovic chú ý. Tiền đạo trẻ này được đánh giá cao ở tốc độ, sự táo bạo và khả năng tạo hỗn loạn cho hàng thủ đối phương. Theo cựu sao AC Milan, những cầu thủ như Endrick luôn khiến hậu vệ khó chịu bởi họ mang đến sự khó lường mỗi khi xuất hiện trên sân.

Ibrahimovic thừa nhận HLV Brazil có thể muốn giữ Neymar và Endrick cho hiệp hai, đồng thời bảo vệ thể trạng của Neymar sau khi cầu thủ này vắng mặt ở hai trận đầu. Tuy nhiên, anh cho rằng bóng đá không chỉ nằm trên bảng chiến thuật. Nếu Brazil bế tắc, mọi ánh mắt chắc chắn sẽ hướng về băng ghế dự bị.

Dù vậy, diễn biến trên sân giúp Brazil tránh khỏi mọi tranh cãi. Đại diện Nam Mỹ thắng thuyết phục Scotland 3-0, qua đó biến lựa chọn nhân sự ban đầu thành một tính toán hợp lý của ban huấn luyện. Khi kết quả đã an bài, quyết định để Neymar và Endrick dự bị không còn bị đặt dấu hỏi gay gắt.

Với Scotland, việc phải đối mặt một Brazil vẫn thắng đậm dù chưa tung hết những quân bài tấn công nguy hiểm nhất là tín hiệu đáng lo. Còn với Brazil, chiến thắng 3-0 cho thấy chiều sâu lực lượng và khả năng kiểm soát trận đấu của họ tại World Cup 2026.

Như Ibrahimovic nói, quyết định nhân sự luôn được nhìn nhận qua kết quả. Nếu Brazil gặp khó, câu hỏi “vì sao Neymar và Endrick dự bị?” chắc chắn sẽ được nhắc lại. Nhưng sau thắng lợi 3-0, HLV Brazil có lý do để tin rằng mình đã đúng.