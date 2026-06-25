Vinicius sánh ngang hàng loạt huyền thoại Brazil

|
Vinicius Junior gây ấn tượng trong màu áo Brazil tại World Cup 2026.
Sáng 25/6, Vinicius vừa thiết lập cột mốc quan trọng khi ghi bàn trong trận đấu thứ ba liên tiếp tại World Cup 2026, góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland tại bảng C. Với cú đúp ngay trong hiệp một, anh nâng tổng số pha lập công cá nhân lên con số 4 chỉ sau 3 lượt trận đầu tiên.
Hiệu suất ghi bàn ấn tượng góp phần khẳng định vị thế của Vinicius trên hàng công "Selecao". Thành tích này đưa anh trở thành cầu thủ Brazil thứ năm trong lịch sử ghi bàn ở mọi trận đấu thuộc vòng bảng tại một kỳ World Cup.
Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid chính thức gia nhập danh sách những tiền đạo huyền thoại từng đạt được cột mốc tương tự gồm Jairzinho, Romario, Rivaldo và Ronaldo Nazario. Việc đứng chung hàng ngũ với những tên tuổi vĩ đại nhất bóng đá xứ samba là minh chứng cho phong độ bùng nổ của chân sút sinh năm 2000 ở thời điểm hiện tại.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.