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Thể thao World Cup 2026

Vinicius sánh ngang hàng loạt huyền thoại Brazil

  • Thứ năm, 25/6/2026 09:08 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Với cú đúp vào lưới Scotland, Vinicius Junior chính thức gia nhập nhóm những chân sút huyền thoại Brazil từng ghi bàn trong mọi trận đấu tại vòng bảng của một kỳ World Cup.

Vinicius Junior gây ấn tượng trong màu áo Brazil tại World Cup 2026.

Sáng 25/6, Vinicius vừa thiết lập cột mốc quan trọng khi ghi bàn trong trận đấu thứ ba liên tiếp tại World Cup 2026, góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland tại bảng C. Với cú đúp ngay trong hiệp một, anh nâng tổng số pha lập công cá nhân lên con số 4 chỉ sau 3 lượt trận đầu tiên.

Hiệu suất ghi bàn ấn tượng góp phần khẳng định vị thế của Vinicius trên hàng công "Selecao". Thành tích này đưa anh trở thành cầu thủ Brazil thứ năm trong lịch sử ghi bàn ở mọi trận đấu thuộc vòng bảng tại một kỳ World Cup.

Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid chính thức gia nhập danh sách những tiền đạo huyền thoại từng đạt được cột mốc tương tự gồm Jairzinho, Romario, Rivaldo và Ronaldo Nazario. Việc đứng chung hàng ngũ với những tên tuổi vĩ đại nhất bóng đá xứ samba là minh chứng cho phong độ bùng nổ của chân sút sinh năm 2000 ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh kỷ lục trong màu áo đội tuyển, Vinicius cũng vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026. Với 4 bàn, anh hiện đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu, chỉ kém siêu sao Lionel Messi đúng một pha lập công.

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Huy Trưởng

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